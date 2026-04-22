Hervis u Hrvatskoj trenutno zapošljava 170 radnika, a iz tvrtke su naveli kako će planirano postupno zatvaranje poslovanja omogućiti ispunjenje svih obveza prema kupcima

Hervis zatvara sve poslovnice u Hrvatskoj, a okvirni datum zatvaranja je sredina ljeta, potvrdili su u srijedu iz tog trgovačkog lanca sportske odjeće, obuće i opreme.

U planu je likvidacija svih prodajnih mjesta Hervis, u koje će doći novi najmoprimci. Trenutno aktivno rade sve poslovnice, njih ukupno 17, naveli su u odgovoru na upit Hine.

Hervis u Hrvatskoj trenutno zapošljava 170 radnika, a iz tvrtke su naveli kako će planirano postupno zatvaranje poslovanja omogućiti ispunjenje svih obveza prema kupcima, dobavljačima i zaposlenicima.

Podsjetimo, mediji su objavili kako austrijski lanac sportske opreme Hervis zatvara sve trgovine u Hrvatskoj, Sloveniji i Njemačkoj te kako su se novi vlasnici tvrtke odlučili povući sa stranih tržišta i usredotočiti isključivo na poslovanje u Austriji.

Hervis je u Hrvatskoj počeo s radom 2007. godine kada je otvorio vrata svoje prve sportske trgovine u trgovačkom centru City Center One West.