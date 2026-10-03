Cink na najvišim razinama u četiri godine, pšenica također raste

Ograničena ponuda i niski zališni kapaciteti podupiru cijenu cinka, dok pšenicu i dalje određuju rizici u crnomorskoj regiji

Cijena cinka na kraju rujna je stagnirala (-0,8 posto) u odnosu na kraj kolovoza, dok je od početka godine porasla 22,2 posto i kreće se oko 3.826 dolara po toni, blizu najviših razina od proljeća 2022. Visoku cijenu i dalje podupire ograničena ponuda, uz slabiju proizvodnju u Kini i poremećaje u velikim rudnicima, piše Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) u svojoj publikaciji Fokus tjedna.

Kineska proizvodnja u kolovozu pala je 1,8 posto godišnje, dok je proizvodnja smanjena i u rudnicima Antamina u Peruu i Red Dog na Aljasci. Burzovno registrirane zalihe cinka ostaju povijesno niske, osobito na zapadnim tržištima, što ograničava prostor za veći pad cijene, dok jači dolar djeluje u suprotnom smjeru.

Takva kombinacija niskih zaliha i ograničene ponude čini tržište osjetljivim na svaki novi poremećaj u proizvodnji. Kratkoročno očekujemo zadržavanje cijene na povišenim razinama, uz mogućnost ponovnog približavanja četiri tisuće dolara po toni.

Cijena pšenice na kraju rujna je stagnirala (-0,4 posto), dok je od početka godine porasla 24,7 posto i kreće se oko 236 eura po toni, blizu najviših razina u posljednjih godinu dana. Nakon snažnog rasta tijekom ljeta tržište se djelomično korigiralo i stabiliziralo, ali ostaje osjetljivo na zbivanja u crnomorskoj regiji.

Euronext pšenicom sredinom rujna trgovalo se oko 242 eura po toni, uz volatilnost povezanu s poremećajima izvoza iz Rusije i Ukrajine te napadima na luke i brodove. Očekivanja nastavka izvoza i moguće normalizacije transportnih ruta ograničavaju prostor za daljnji rast cijena, dok bi novi poremećaji u crnomorskoj regiji mogli ponovno povećati pritisak prema gore.

Tržište zato snažno reagira na svaku promjenu izgleda za sigurnost plovidbe i dostupnost crnomorskih izvoznih pravaca. Kratkoročno očekujemo kretanje oko sadašnjih povišenih razina, uz pojačanu volatilnost i rizik novog rasta.