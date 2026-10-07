Rimac Technology i ECOBLOX razvijaju modularni AI data centar

Novi projekt spaja napredne baterijske sustave s AI infrastrukturom za učinkovitije i skalabilne podatkovne centre

Rimac Technology, tehnološka kompanija specijalizirana za baterijske, pogonske i elektroničke sustave za električna vozila, i ECOBLOX, globalni inovator u području AI računalne infrastrukture, danas su objavili sklapanje Ugovora o zajedničkom razvoju (Joint Development Agreement) s ciljem stvaranja najsuvremenijeg rješenja modularnog data centra (MDC).

Zajedničko rješenje spaja tehnologiju baterija i elektroničkih sustava tvrtke Rimac Technology s ECOBLOX-ovom infrastrukturom za umjetnu inteligenciju, MDC arhitekturom, dizajnom te integracijom hardverskih i softverskih sustava.

Kako umjetna inteligencija i računalstvo visokih performansi potiču potražnju za znatno većom računalnom snagom, tako dostupnost energije, kapaciteti za hlađenje i odgovarajući prostor za pohranu postaju sve važniji čimbenici razvoja data centara. Zajedničko rješenje odgovara na te izazove kompaktnom i integriranom arhitekturom namijenjenom radnim opterećenjima visoke gustoće.

Modularna arhitektura za AI infrastrukturu

Rimac Technology koristi više od desetljeća iskustva u visokonaponskom inženjerstvu za razvoj rješenja za napajanje nove generacije, u trenutku kada se AI računalstvo razvija prema arhitekturama od 400 VDC i 800 VDC. Rimac Technology u partnerstvu s tvrtkom ECOBLOX razvijat će modularna rješenja visoke gustoće prilagođena zahtjevnim energetskim potrebama AI računalstva.

Zajednički modularni data centar integrira Rimac Technology UNI baterijske module, čime se pojednostavljuje servisiranje i omogućuje dulje neprekidno rezervno napajanje kritične računalne opreme. Sustav upravljanja baterijama (BMS), razvijen u Rimac Technologyu, omogućuje praćenje i upravljanje u stvarnom vremenu te izravno prosljeđuje ključne telemetrijske podatke u ECOBLOX-ovu platformu za upravljanje infrastrukturom podatkovnog centra (DCIM), čime se omogućuju centralizirani pregled, automatizirana upozorenja i analitika. Pretvorba energije, UPS sustav, precizno hlađenje i IT infrastruktura pritom su objedinjeni u jednom modularnom sustavu.

Dokazane tehnologije objedinjene za AI infrastrukturu

Razvijeni prema strogim automobilskim standardima, Rimac Technology UNI baterijski moduli objedinjuju gustoću visokih performansi, kompaktno kućište, ugrađene sigurnosne značajke i napredno upravljanje toplinom u industrijalizirano baterijsko rješenje za proizvodnju velikih serija. Namijenjeni su primjeni u automobilskom sektoru, energetskim sustavima, pomorstvu, sektoru terenskih vozila, komercijalnoj i industrijskoj primjeni, a sada i u AI infrastrukturi.

Kao NVIDIA odabrani partner, ECOBLOX isporučuje cjelovitu infrastrukturu za umjetnu inteligenciju. Ona obuhvaća sve od tvornički projektiranih modularnih data centara (MDC) visoke gustoće do potpune integracije GPU sustava, uključujući dizajn klastera, nabavu, instalaciju i upravljane usluge. ECOBLOX kombinira napredna montažna kućišta sa zračnim i tekućinskim hlađenjem te vlastite softverske pakete DCIM i HPC/GPUaaS. Tako pružateljima usluga u cloudu, poduzećima i državnim subjektima omogućuje da računalne kapacitete spremne za eksaskalarnu razinu, po principu 'ključ u ruke', postave izravno uz lokalne izvore energije u samo 6 do 8 mjeseci.

- Partnerstvo s tvrtkom Rimac Technology omogućuje nam da redefiniramo isporuku energije visoke gustoće za sljedeću generaciju računalnih sustava za umjetnu inteligenciju. Integriranjem energetskih i elektroničkih sustava automobilskog ranga izravno u našu arhitekturu modularnih data centara uklanjamo ograničenja elektroenergetske mreže te pružateljima usluga u cloudu i poslovnim korisnicima omogućujemo bržu i učinkovitiju implementaciju skalabilnih i energetski otpornih AI klastera nego ikad prije - izjavio je Doug Makishima, CEO ECOBLOX-a.

- Naše tehnologije baterija i energetski elektronički sustavi razvijeni su i industrijalizirani kako bi zadovoljili neke od najstrožih zahtjeva automobilske industrije. Iste su mogućnosti sve važnije i za infrastrukturu umjetne inteligencije velike snage, gdje su gustoća snage, upravljanje temperaturom, sigurnost i pouzdanost ključni. Zajedno s ECOBLOX-om primjenjujemo te tehnologije u novom području velike snage i donosimo tehnologiju automobilske razine u data AI centre - poručio je Nurdin Pitarević, CEO Rimac Technologyja.

Završeni modularni podatkovni centar trebao bi biti instaliran u studenome 2026. u Rimac Kampusu u blizini Zagreba, gdje će služiti kao demonstracija zajedničkog rješenja u stvarnim uvjetima te kao platforma za suradnju s korisnicima i partnerima.