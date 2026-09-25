Ormar u vašem hodniku doista nije dobro mjesto za podatke

Nova pravila o kibernetičkoj sigurnosti uvode osobnu odgovornost uprave i rok od 24 sata za prijavu incidenta. Nema više mjesta improvizaciji kad treba zaštititi servere, mrežnu opremu, podatkovnu infrastrukturu

Zvuči doista nevjerojatno, no podrumi, obični uredi, ormari u hodnicima, čak i prostor ispod umivaonika, mjesta su na koja tvrtke smještaju svoju kritičnu infrastrukturu, servere i mrežnu opremu. Nisu, očito, ni svjesne kolikoj opasnosti izlažu svoju podatkovnu infrastrukturu kada je drže u neprilagođenim uvjetima. Poplava, požar zbog visokih temperatura u prostoriji koje ne uspijevaju spustiti dva obična stambena klimatizacijska uređaja ili nestanak struje mogu nanijeti veliku štetu u vrlo kratkom vremenu. Takvi improvizirani podatkovni centri iznimna su opasnost za poslovanje tvrtki svih veličina, međutim mnoge ne prepoznaju koliko su napajanje, hlađenje, fizička sigurnost infrastrukture i oporavak nakon ugroze važni, pa i presudni, za normalno poslovanje.

Događa se drugima

Vjerujući da se takvi kvarovi uvijek događaju drugima, umjesto certificiranog podatkovnog centra odabiru nesigurna rješenja. Oslanjaju se najčešće na neprekidne izvore napajanja (engl. uninterruptible power supply), odnosno UPS baterije, ali one bez atomatiziranoga dizelskog agregata neće moći napajati više od deset ili petnaest minuta. Agregatu je potrebno nekoliko minuta da se pokrene i počne osiguravati napajanje, stoga je potrebna UPS baterija samo kako bi nakratko preuzela tu zadaću.

U nesigurnim uvjetima moguće je da se preoptereti strujna mreža, koja i nije namijenjena visokim opterećenjima, a klimatizacijski uređaju mogu se pokvariti i izazvati pregrijavanje sustava. Kvar može prouzročiti i nakupljanje prašine, koja se inače u podatkovnim centrima industrijski filtrira. Previše vlage izaziva koroziju, a premalo pojavu statičkog elektriciteta. Improvizirani sustavi izloženi su provalama, krađi opreme te svakako hakerskim napadima. U takvim slučajevima potrebno je brzo djelovati, no ako nema popratne podrške u slučajevima krize, neželjeni ishodi sasvim su izgledni.

Posao u takvim trenucima staje, prekidaju se rad internetske stranice, naplata, planiranje resursa poduzeća (enterprise resource planning, ERP) i komunikacija s korisnicima. To onda više nije tehnički problem, već znatan financijski gubitak popraćen nerijetko i gubitkom poslovnog ugleda. Naime, tvrtke koje ostavljaju dojam nebrige o svojim podacima i nesigurnom poslovanju ne čine se pravim partnerima. Olako shvaćanje sigurnosti izaziva nepovjerenje jer ugrožava poslovanje partnera i klijenata te se igra s povjerenjem kupaca, što smanjuje ukupnu vrijednost poslovanja. Rizično poslovanje obeshrabruje ulagače i odvraća poslovne banke, zbog čega tvrtka gubi pristup kapitalu.

Sigurni podaci

Međutim, direktiva NIS2 Europske unije i hrvatski Zakon o kibernetičkoj sigurnosti određuju nove sigurnosne zahtjeve za tvrtke koje se izlažu ozbiljnim pravnim i poslovnim posljedicama ako se ogluše na te mjere. Certificirana infrastruktura tvrtkama znatno olakšava ispunjavanje tih zahtjeva, posebno onima koje rade s osjetljivim podacima. Primjerice, tvrtke koje se bave razvojem i inovacijama ne trebaju gubiti snagu i vrijeme na stručno održavanje infrastrukture, već se mogu posvetiti jačanju svog poslovanja. Direktiva NIS2 donijela je i nove odredbe prema kojima su uvedene odgovornost uprave u slučaju kibernetičkih rizika, obvezna prijava incidenata u roku od 24 sata i odgovornost za opskrbni lanac.

Kako bi se stoga olakšao tvrtkin rad i poslovalo prema novim zakonskim odredbama, svoju kritičnu infrastrukturu potrebno je povjeriti stručnjacima. Certificirani podatkovni centri najsigurnija su rješenja jer poput ​A1​ podatkovnog centra posjeduju certifikate Tier III Design i Tier III Facility te PCI DSS 4.0.1 za usklađenost sa strogim sigurnosnim standardima. A1 podatkovni centar pruža sigurno okružje, UPS sustave, dizelske agregate, protupožarnu zaštitu i automatsko gašenje požara plinom, protupotresna podnožja ormara i nadzirani pristup. Omogućuje sigurnosnu pohranu kao uslugu (backup-as-a-service, BaaS) i oporavak od katastrofe kao uslugu (disaster recovery as a service, DRaaS) te cjelodnevnu stručnu potporu. Pri tome A1 ne pruža jedino tehničku uslugu, već je konzultant i partner poslovnim korisnicima kako bi mogli nastaviti sigurno razvijati i voditi poslovanje.

Sadržaj nastao u suradnji s A1 Hrvatska