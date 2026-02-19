Štrokov projekt ide na dražbu, zemljište vrijedi 4,5 milijuna eura

Luksuzni projekt T-Nest u Lici sa 70 kućica uz umjetno jezero završio je u stečaju nakon neuspjele potrage za investitorom.

Turistički projekt T-Nest u Lici, koji je razvijao poduzetnik Goran Štrok, uskoro će se naći na javnoj dražbi. Prodaja zemljišta na kojem je bila planirana izgradnja 70 većih i manjih vila uz umjetno jezero provest će se u tri zasebna dijela. Najveća parcela u Lovincu, površine oko 14 hektara, procijenjena je na 4,5 milijuna eura, dok će se preostala zemljišta prodavati odvojeno.