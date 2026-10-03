GORAN REŠIĆ, PGF PHARMA INTERNATIONAL

Svoja prva dva lijeka stavit će na europsko tržište potkraj godine

3. listopada 2026.
Goran Rešić, PGF Pharma International, R. F.

Goran Rešić

foto Boris Ščitar
Valentina Starčević
Valentina Starčević
Dodajte lidermedia.hr u omiljeni Google izvor

Enoksaparin služi za sprječavanje i liječenje krvnih ugrušaka, a Rivaroksaban za sprječavanje i liječenje krvnih ugrušaka te smanjenje rizika od moždanog udara

Zdravlje je svjetska stvar. Ne poznaje granice, ni nacionalne ni kontinentalne. Cijeli svijet traži i istražuje rješenja za bolesti. Svi žele i moraju imati pravo na najkvalitetniju terapiju po normalnoj cijeni. Zato na zdravlje i rješenja gledamo kao na svjetsku priču i tako postavljamo poslovanje i tvrtku – ističe Goran Rešić, suosnivač PGF Pharma Internationala, koji proizvođačima lijekova izvan Europske unije pomaže da svoje proizvode usklade s europskim zahtjevima, registriraju ih, testiraju i puste u promet. PGF Pharma International tako distributivnim partnerima omogućuje komercijalni pristup europskim tržištima pomoću svoga integriranog one-stop shop modela kao mjesta povezivanja funkcija koje klijenti često moraju ugovarati s više različitih pružatelja. Time se skraćuju komunikacijski i operativni putovi, naglasio je Rešić, smanjuju mogućnosti pogreške i omogućuje bolja kontrole cijelog procesa od dokumentacije do komercijalizacije.

Spajanje svijeta i EU-a

BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
#Goran Rešić#Marko Morić#Pgf Pharma International#Farmaceutska Industrija#Eu-gmp#Regulativa Lijekova#Laboratorijska Ispitivanja
Lider digital
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci
Najnovije
Close
Left
Right