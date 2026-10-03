Svoja prva dva lijeka stavit će na europsko tržište potkraj godine

Enoksaparin služi za sprječavanje i liječenje krvnih ugrušaka, a Rivaroksaban za sprječavanje i liječenje krvnih ugrušaka te smanjenje rizika od moždanog udara

Zdravlje je svjetska stvar. Ne poznaje granice, ni nacionalne ni kontinentalne. Cijeli svijet traži i istražuje rješenja za bolesti. Svi žele i moraju imati pravo na najkvalitetniju terapiju po normalnoj cijeni. Zato na zdravlje i rješenja gledamo kao na svjetsku priču i tako postavljamo poslovanje i tvrtku – ističe Goran Rešić, suosnivač PGF Pharma Internationala, koji proizvođačima lijekova izvan Europske unije pomaže da svoje proizvode usklade s europskim zahtjevima, registriraju ih, testiraju i puste u promet. PGF Pharma International tako distributivnim partnerima omogućuje komercijalni pristup europskim tržištima pomoću svoga integriranog one-stop shop modela kao mjesta povezivanja funkcija koje klijenti često moraju ugovarati s više različitih pružatelja. Time se skraćuju komunikacijski i operativni putovi, naglasio je Rešić, smanjuju mogućnosti pogreške i omogućuje bolja kontrole cijelog procesa od dokumentacije do komercijalizacije.

Spajanje svijeta i EU-a