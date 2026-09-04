Pod udarom ključni dio europske Direktive o otpadnim vodama

Nezavisna odvjetnica predložila je poništenje modela koji farmaceutskoj industriji nameće najmanje 80 posto troškova pročišćavanja

Nezavisna odvjetnica Suda Europske unije Juliane Kokott predložila je poništenje ključnih odredbi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda koje farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji nameću obvezu financiranja najmanje 80 posto troškova novog kvartarnog pročišćavanja otpadnih voda (dodatni, četvrti stupanj pročišćavanja otpadnih voda kojim se uklanjaju mikroonečišćujuće tvari, poput ostataka lijekova i kozmetičkih proizvoda).

Prijedlog je iznesen u postupku koji je pred Sudom EU pokrenula Poljska. Riječ je o odredbama kojima se uvodi sustav proširene odgovornosti proizvođača, odnosno EPR, za troškove uklanjanja mikrozagađivala iz komunalnih otpadnih voda. Mišljenje nezavisne odvjetnice nije obvezujuće za Sud EU, ali predstavlja važnu pravnu analizu na temelju koje bi Sud mogao odlučivati o zakonitosti postojećeg modela.

Na razvoj događaja odmah je reagirao Medicines for Europe, europsko udruženje proizvođača generičkih, biosličnih i lijekova s dodanom vrijednošću, zatraživši od Europske komisije da zaustavi provedbu EPR modela i temeljito ga preispita.

Proizvođači upozoravaju da će troškove povezane s novom direktivom morati početi uračunavati u investicijske i proizvodne odluke znatno prije nego što obveze plaćanja stvarno nastupe. Prema navodima HUP-a, količine lijekova isporučene tijekom 2028. određivat će visinu EPR doprinosa koji će dospijevati 2029. godine.

Proizvođači bi mogli povlačiti lijekove s tržišta?

Problem je, tvrde proizvođači lijekova, u tome što kod lijekova na recept ne mogu jednostavno prenijeti novi trošak na krajnju cijenu jer cijene određuje država. Zbog toga bi dodatni trošak mogao utjecati na odluke o tome koje će se lijekove proizvoditi, u kojim količinama i gdje će se ubuduće ulagati.

HUP - Udruga proizvođača lijekova upozorava da bi, ne pronađe li se drugačije rješenje, pojedini proizvođači mogli početi povlačiti lijekove s tržišta, što bi moglo dodatno smanjiti opskrbu i oslabiti europsku proizvodnju kritičnih lijekova.

– Mišljenje nezavisne odvjetnice Suda EU dodatno pokazuje da postoji potreba za ozbiljnim preispitivanjem proporcionalnosti ovakvog modela. Europa ne smije dopustiti da provedba okolišnih ciljeva dovede do dodatnih nestašica i slabljenja europske proizvodnje lijekova – poručila je Nikolina Dizdar Čehulić, predsjednica HUP - Udruge proizvođača lijekova i predsjednica Uprave Plive Hrvatska.

Iz HUP-a pritom naglašavaju da zaštita okoliša i sigurnost opskrbe lijekovima ne moraju biti suprotstavljeni ciljevi te najavljuju da će zagovarati model koji bi omogućio ostvarivanje okolišnih standarda bez ugrožavanja dostupnosti lijekova i održivosti njihove proizvodnje u Hrvatskoj i Europi.

HUP-ova Udruga proizvođača lijekova okuplja domaću farmaceutsku industriju koja pokriva gotovo cjelokupno hrvatsko tržište generičkim lijekovima. Generički lijekovi čine 68 posto svih lijekova izdanih na recept u Hrvatskoj, uz oko osam posto udjela u proračunu za lijekove na recept. Članice udruge u posljednjih su 12 mjeseci hrvatskim pacijentima isporučile 94 milijuna pakiranja lijekova po prosječnoj cijeni nešto višoj od četiri eura.