JGL ostvario 177,6 milijuna eura prihoda, dobit porasla 16 posto

EBITDA je porasla 21,6 posto, a JGL uz rekordnu prodaju ključnih brendova ulazi u najveći investicijski ciklus vrijedan 139 milijuna eura

JGL Grupa nastavlja trend snažnog rasta i učvršćivanja tržišnih pozicija, ostvarivši u prvoj polovini godine ukupne prihode od 177,6 milijuna eura, što predstavlja rast od 13,8 posto u odnosu na isto razdoblje lani. U skladu s preliminarnim nerevidiranim izvještajem za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2026., dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) porasla je 21,6 posto, na 38,3 milijuna eura, uz EBITDA maržu od 22,6 posto.

Konsolidirana dobit prije poreza porasla je na 34,8 milijuna eura, što je 15,8 posto više nego u istom razdoblju 2025. godine. Na razini posljednjih 12 mjeseci, EBITDA je dosegnula 67,2 milijuna eura, a omjer neto duga i EBITDA (TTM) od 1,1x ukazuje na snažan investicijski potencijal kompanije.

Međunarodna tržišta ostaju glavni izvor prihoda našeg temeljnog farmaceutskog poslovanja (JGL Pharma), u kojem se 88 posto prihoda ostvaruje izvan Hrvatske, dok su JGL-ovi proizvodi prisutni na više od 60 tržišta. Rezultatima JGL Grupe značajno je pridonio nastavak rasta vodećih brendova.

Aknekutan je dodatno učvrstio poziciju najvećeg JGL-ovog brenda prema vrijednosti prodaje. U prvih šest mjeseci ostvario je prodaju od 48,1 milijun eura, čak 46,6 posto više nego u istom razdoblju prethodne godine. Aqua Maris je realizirao 29,3 milijuna eura prodaje, uz rast od 11,4 posto, dok je prodaja Vizola S porasla 32,2 posto, na 17,8 milijuna eura.

Dvoznamenkasti rast ostvarili su i Meralys, s rastom prodaje od 14,8 posto, te Dramina, čija je prodaja povećana 33,1 posto. Uz dvoznamenkasto povećanje vodećih brendova, JGL je u prvih šest mjeseci dodatno proširio portfelj kroz lansiranje 27 novih proizvoda, od kojih devet na tržištima s vlastitim operacijama, a 18 kroz B2B model poslovanja.

Snažni poslovni rezultati dolaze u trenutku kada JGL ulazi u najveći investicijski ciklus u povijesti kompanije. Projekt NEBO (New Era of Boundless Opportunities), vrijedan 139 milijuna eura, predstavlja ključni razvojni iskorak za sljedeću fazu rasta kompanije.

- Rezultati prvih šest mjeseci potvrđuju da nastavljamo rasti na zdravim i održivim temeljima. Posebno je važno što uz rast prihoda bilježimo još snažniji rast profitabilnosti. Takva financijska pozicija daje nam snagu za realizaciju najvećeg investicijskog ciklusa u povijesti JGL-a. U okviru projekta NEBO ulagat ćemo u proizvodne kapacitete, tehnologiju, kvalitetu te istraživanje i razvoj, čime stvaramo prostor za rast ključnih brendova, razvoj novih proizvoda i daljnje širenje na međunarodnim tržištima - naglasila je Alenka Jajac-Knez, izvršna direktorica JGL-a.

Rast poslovnih rezultata prati i daljnje širenje organizacije. JGL Grupa je krajem lipnja zapošljavala 1.520 ljudi, 118 više nego u istom razdoblju prethodne godine. Tijekom prve polovice godine kompanija je provela i najveći ciklus povećanja plaća i unapređenja u svojoj povijesti te implementirala novu organizacijsku strukturu, s ciljem pripreme za sljedeću fazu rasta.

- Prvo polugodište pokazalo je da JGL istodobno može snažno rasti, ulagati i mijenjati se. Ostvareni rezultati potvrđuju snagu naše strategije i otpornost poslovnog modela, a odluke koje danas donosimo određuju kakav će JGL biti u godinama koje dolaze. Nastavljamo graditi agilnu kompaniju koja prepoznaje doprinos, razvija i zadržava najbolje ljude, odgovorno posluje i dugoročno stvara vrijednost.

U godini u kojoj obilježavamo 35 godina JGL-a, u novu fazu razvoja ulazimo sa s ambicijom da nastavimo pomicati granice onoga što jedna hrvatska proizvodna kompanija može ostvariti na globalnom tržištu - zaključila je Eva Usmiani Capobianco, predsjednica Upravnog odbora JGL-a.