Rovinj u listopadu postaje regionalno središte poslovnih prilika: stiže MBF 2026

Master Business Forum (MBF) 2026, jedan od najutjecajnijih poslovnih događaja u regiji, održat će se od 8. do 11. listopada u Rovinju

Treće izdanje Master Business Foruma (MBF) održat će se od 8. do 11. listopada u Rovinju, gdje će na jednom mjestu okupiti lidere poslovne zajednice, renomirane stručnjake i institucionalne predstavnike iz cijele regije i šire.

U vremenu kada se najveće poslovne prilike stvaraju na sjecištu industrija, kapitala i javnih politika, MBF odgovara na potrebu za snažnijim međusektorskim povezivanjem. Forum se profilirao kao centralna platforma za poslovne i investicijske prilike u regiji te nadilazi klasične networking formate, s fokusom na konkretne poslovne ishode — od inicijalnih kontakata do realiziranih investicija i dugoročnih partnerstava.

U fokusu je povezivanje ključnih aktera gospodarstva, a okuplja lidere na razini donositelja odluka, investitore, predstavnike institucija i stručnjake iz privatnog, javnog i akademskog sektora kako bi ubrzao razvoj projekata i omogućio realizaciju konkretnih suradnji.

- MBF smo razvili kao platformu koja odgovara na stvarne potrebe poslovne zajednice – potrebu za relevantnim kontaktima i konkretnim prilikama za suradnju. Naš cilj nije samo okupiti lidere, već stvoriti prostor u kojem se susreti pretvaraju u projekte, a razgovori u suradnje i investicije. Upravo ta sposobnost holističkom povezivanja gospodarstva kroz ključne ljude iz svih sektora, sa idejama i kapitalom čini MBF ključnim događajem za sve koji aktivno oblikuju gospodarski razvoj regije - izjavila je osnivačica i direktorica MBF-a Maja Borovina Frankić.

Ovogodišnje izdanje dodatno će naglasiti regionalni i međunarodni karakter događaja, uz sudjelovanje investitora, kompanija i institucija koje Adria regiju prepoznaju kao jedinstveno i perspektivno tržište za razvoj poslovanja i novih suradnji.

Za predstavnike iz različitih sektora — od energetike, financija, turizma, graditeljstva, energetike, tehnologija, trgovine, proizvodnje, i šire MBF 2026 predstavlja iznimnu priliku za pozicioniranje na regionalnoj i međunarodnoj poslovnoj sceni, uspostavljanje strateških partnerstava te pristup investicijama i novim poslovnim prilikama.

Među kompanijama koje su već potvrdile sudjelovanje kao sponzori ovogodišnjeg izdanja nalaze se Gold - AMELICOR, Go2Digital, INOVAPRO,KONČAR, MAPEI, NEXE, Silver - ATELLIOR, Sotheby’s, Zagrebačka banka i 916 HUB, kao i Bronze GROHE, Siemens Energy.

MBF se posljednjih godina profilirao kao jedna od najrelevantnijih regionalnih platformi za poslovno povezivanje, strateški dijalog i razvoj konkretnih poslovnih prilika, zbog čega je često uspoređivan s vodećim međunarodnim poslovnim forumima.