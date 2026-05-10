Na današnji dan

Zašto je rovinjski centar ključan za razumijevanje i spas Jadrana

10. svibnja 2026.
Centar za istraživanje mora Rovinj

Centar za istraživanje mora Rovinj

foto
Goran Litvan
Goran Litvan

Centar za istraživanje mora osnovan 1891. danas je jedno od najvažnijih mjesta za praćenje klimatskih promjena u Mediteranu

Njemački prirodoslovac i direktor Berlinskog akvarija Otto Hermes osnovao je 10. svibnja 1891. postaju u Rovinju (Station des Berliner Aquariums). Bila je to preteča današnjeg Centra za istraživanje mora Rovinj (CIM) koji posluje u sklopu Instituta Ruđer Bošković (IRB).

Izvoz jadranske morske vode 

Rovinjska postaja među rijetkima je u ovom dijelu Europe čiji institucionalni kontinuitet nikada nije potpuno prekinut. Preživjela je raspade država, ratove i političke sustave, mijenjajući naziv i upravljače, ali zadržavajući temeljnu misiju – znanstveno razumijevanje mora.

Iako je od 1875. Berlinski akvarij imao Zoološku postaju u Trstu, Hermes je pokrenuo projekt na istočnoj obali Jadrana jer je voda u tršćanskoj luci bila previše zagađena, a matičnoj instituciji trebali su živi organizmi i morska voda iz Jadrana. Moglo bi se reći da je rovinjska Postaja bila izvoznik morske vode u Njemačku. 

Prva znanstvena podmornica

Hermes je bio prvi ravnatelj, a kasnije i  vlasnik Postaje koja je imala akvarij, prostorije za znanstvena istraživanja, istraživački brod i brodicu, te jedrenjak i brodicu na vesla.  Od 1900. radi kao Zoološka postaja Rovinj, a 1907. i 1909. istraživačkim brodom Rudolf Virchow provedena su prva sustavna istraživanja planktona na Jadranu. Postaja dobiva i brodicu sa staklenim dnom, te prvu podmornicu na svijetu napravljenu u današnjem 3. maju isključivo za znanstvena istraživanja. 

Talijani opljačkali rovinjski centar

Postaja prekida rad za vrijem rata, a od 1918. djeluje pod talijanskom upravom. Postaje Institut za biologiju mora Jadrana, a dobiva na značaju nakon zatvaranja postaje u Trstu. Istraživanja su usmjerena na planktologiju i ihtiologiju te suzbijanje malarije u Istri. Od 1931. dogovorena je zajednička njemačko-talijanska uprava te je naziv promijenjen u Njemačko-talijanski institut za biologiju mora u Rovinju.

Institut je zatvoren u Drugom svjetskom ratu, zbirka, oprema i knjige odvezeni su u Italiju, a zgrada je oštećena. Od 1948. ponovo radi u sklopu splitskog Instituta za oceanografiju i ribarstvo, a zatim u sklopu JAZU, da bi od 1969. postao sastavni dio IRB-a. Danas je jedna od ključnih znanstvenih točaka za proučavanje sjevernog Jadrana, ali i Mediterana u cjelini.

Na prvoj liniji fronta za spas Mediterana

Jadran se u Rovinju počeo sustavno istraživati desetljećima prije nego što je postao masovna turistička kulisa. Suštinska važnost Centra danas leži u jednoj jednostavnoj činjenici: Jadran je jedno od najosjetljivijih mora u Europi. Relativno je plitak, poluzatvoren i izložen snažnim antropogenim pritiscima – od klimatskih promjena i zagađenja do turizma i ribolova.

Zbog toga je Jadran idealan rani pokazatelj promjena koje će kasnije zahvatiti cijeli Mediteran. A upravo se u Rovinju te promjene mjere najdulje i najdosljednije. Centar desetljećima prati temperaturu mora i toplinske ekstreme, promjene u planktonu, kiselost i salinitet, pojavu novih, invazivnih vrsta te učinke zagrijavanja na riblji fond i organizme na dnu mora.

Objasnili pojačano cvjetanje mora

U znanosti su takvi dugoročni nizovi podataka iznimno rijetki. U doba projekata koji traju tri ili pet godina, Rovinj raspolaže mjerenjima koja traju generacijama. Centar za istraživanje mora nema ‘veliko otkriće' za naslovnicu. Njegov doprinos je drukčiji – spor, akumulativan i presudan.

Istraživanja iz Rovinja danas su znanstvena podloga za zaštitu Natura 2000 morskih područja, osnova za procjene utjecaja klimatskih promjena, referenca u europskim i međunarodnim projektima vezanima uz Mediteran. Često su jedini ozbiljan znanstveni argument u raspravama o prelovu, degradaciji obale, posidoniji i o morskoj sluzi. Upravo o uzrocima i posljedicama rekordnog cvjetanja mora u Istri 2024. CIM je objavio i zapaženu znanstvenu studiju. 

Upozorenje iz Rovinja: more nije neiscrpno

Bez Rovinja, mnoge odluke o Jadranu bile bi improvizacija. Za razliku od mnogih instituta, ovaj Centar nikada nije bio potpuno zatvoren u laboratorij. Njegovi znanstvenici redovito sudjeluju u javnim raspravama, upozoravaju na rizike i razotkrivaju mitove – osobito one o ‘neiscrpnom' moru.

U zemlji koja Jadran često vidi prvenstveno kao resurs sezone, Rovinj već više od stoljeća inzistira na tome da je more ekosustav s granicama. Osnivanje morske biološke postaje izraz je razumijevanja da se more ne može koristiti, a da se prethodno ne razumije. U tom smislu, Centar za istraživanje mora nije samo znanstvena institucija, nego i podsjetnik da se dugoročna odgovornost prema prostoru gradi znanjem, a ne deklaracijama.

Na današnji dan 1891. počela je priča koja je Jadran stavila pod znanstveni mikroskop. Danas, kada su promjene u moru vidljivije nego ikad, ta je priča aktualnija nego ikad prije.

#Na Današnji Dan#Centar Za Istraživanje Mora#Rovinj#Institut Ruđer Bošković#Jadransko More#Klimatske Promjene#Natura 2000
Lider digital
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci
Najnovije
Close
Left
Right