Uz platformu Misli more osnovan prvi hrvatski klub mladih u nautici

Misli More je interdisciplinarna platforma, promotivnog i edukativnog karatera koja spaja mlade i pionire u nautičkoj industriji kroz održivi razvoj. Sama platforma teži ujediniti nekoliko različitih segmenata. Prvo je edukacija mlađih generacija o nautičkoj industriji i mogućnostima za inovacije i održivi razvoj u nautičkoj industriji. Drugo je edukacija postojećih tvrtki u nautičkoj industriji o mogućnostima za održivost i implementaciju kružnih načela u vlastito poslovanje.

Platforma djeluje kroz web stranicu, blog postove, društvene mreže, online i offline edukacije te networking evente. U sklopu platforme osnovan je i prvi hrvatski klub mladih u nautičkoj industriji. U sklopu kluba postojeća su tri segmenta: Young Business Professionals, Women in Marine i Sustainability Hub.

Young Business Professionals uključuje mlade do 40 godina koji su zaposleni na raznim pozicijama unutar nautičke industrije i plave ekonomije. Postojeće članove čine dionici čartera, distribucijskih lanaca, brodogradnje, povezanih akademskih ustanova, osiguranja, marina te više.

Prvi susret članova upriličen je u sklopu ovogodišnjeg Biograd Boat Showa na kojem je osnivačica Misli More iznijela prezentaciju o održivom razvoju.

Članovi su uključeni u networking kroz online i offline evente, poput online After Work Networkinga, dok se pokreće i offline Business Brunch set evenata. Na mjesečnoj bazi se organiziraju edukacije koje pomažu u poslovnom, ali i privatnom razvitku članova. Uz niz dodatnih pogodnosti, nit vodilja Misli More za Young Business Professionals i Women in Marine je stvaranje proaktivne i dinamične zajednice, koja pruža mjesto za razvoj i donosi nove kontakte i suradnje.

Nautička industrija sama po sebi je dinamično, izazovno i internacionalno mjesto za rad te samim time predstavlja izvrsnu mogućnost za karijere mladih. Ukoliko ste zaposleni unutar nautičke industrije ili bi htjeli biti priključite se Misli More klikom na sljedeći link . Više informacija o samom djelovanju na web stranici ili generalnom linku koji vodi i na društvene mreže.

Misli More je u siječnju osnovala Ana Čalić, mlada poduzetnica iz Pule. Čalić je magistrirala na smjeru Science, Business & Innovation, specijalizacija Energy & Sustainability, na amsterdamskom sveučilištu Vrije Universiteit Amsterdam. Uključena je u nautičku industriju od malena, kroz obiteljsko poduzeće Navela, dok je strast za održivim razvojem razvila kroz obrazovanje. Nautičku industriju i održivi razvoj spojila je kroz Misli More.