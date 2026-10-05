Infobip ugostio predstavnika ENISA-e na temu kibernetičke sigurnosti

Razgovor o provedbi Zakona o kibernetičkoj sigurnosti održan je uoči Četvrte SK@UT konferencije i Europskog mjeseca kibernetičke sigurnosti

Infobip je u svojem kampusu u Zagrebu ugostio Hansa de Vriesa, Chief Cybersecurity and Operations Officera Agencije Europske unije za kibernetičku sigurnost (ENISA), na stručnom sastanku o aktualnom stanju i izazovima provedbe zakonodavnog okvira kibernetičke sigurnosti te razmjeni iskustava s privatnim sektorom.

Sastanak je, kako su priopćili iz Infobipa, organiziran u suradnji s Nacionalnim centrom za kibernetičku sigurnost (NCSC-HR), koji je Infobip istaknuo kao primjer uspješne suradnje u području kibernetičke sigurnosti. Održan je uoči Četvrte SK@UT konferencije, koju je NCSC-HR organizirao 1. listopada 2026. godine, te u sklopu Europskog mjeseca kibernetičke sigurnosti, koji se obilježava tijekom listopada s ciljem podizanja svijesti o važnosti kibernetičke sigurnosti i jačanja otpornosti građana, tvrtki i institucija na kibernetičke prijetnje.

Tema razgovora bio je Zakon o kibernetičkoj sigurnosti, koji je u Hrvatskoj na snazi od veljače 2024. godine i kojim se u hrvatsko zakonodavstvo prenosi europska NIS2 direktiva, s ciljem podizanja razine kibernetičke sigurnosti u Europskoj uniji.

– Sigurnost je integralni dio našeg poslovanja s obzirom na prirodu posla koju radimo, dok kibernetička sigurnost društva zahtijeva kontinuiran rad, odgovornost i suradnju svih sudionika i cijelog digitalnog okruženja. Transpozicija NIS2 direktivu u lokalno zakonodavstvo je korak u pravom smjeru. Razgovor s predstavnikom ENISA-e bio je prilika za razmjenu iskustava o provedbi Zakona o kibernetičkoj sigurnosti i izazovima s kojima se tvrtke susreću u jačanju svoje otpornosti kao i aktualne prijetnje. Takva stručna razmjena važna je za bolje razumijevanje regulatornog okvira i daljnje unaprjeđenje sigurnosnih praksi u cijeloj Europi – izjavio je Andro Galinović, Chief Information Security Officer u Infobipu.

– Suradnja i otvoren dijalog između javnog i privatnog sektora ključni su za jačanje kibernetičke otpornosti. Razgovori s tvrtkama koje u praksi provode propisane mjere pomažu nam bolje razumjeti izazove provedbe Zakona o kibernetičkoj sigurnosti i važnost kontinuiranog unaprjeđenja sigurnosnih praksi – istaknuli su iz Nacionalnog centra za kibernetičku sigurnost.

Infobip je korake u jačanju kibernetičke otpornosti poduzimao i prije stupanja na snagu Zakona o kibernetičkoj sigurnosti, a razmjenu poput ove s predstavnicima ENISA-e vidi kao nastavak dugoročnog pristupa sigurnosti kao strateškom, a ne isključivo regulatornom pitanju.