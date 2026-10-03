Brutalni udar na ljude i pristupne podatke

Osim banaka i telekoma još nema potpune spremnosti za provedbu direktive NIS2. Na upravljačkim razinama nedostaje razumijevanje

Iako još nema pokazatelja uspješnosti provedbe mjera kibernetičke sigurnosti i prijave kibernetičkih incidenata prema NIS2 direktivi EU-a propisanih Zakonom o kibernetičkoj sigurnosti (ZKS), a u Hrvatskoj je trenutačno 799 takvih obveznika – 162 ključnih te 637 važnih subjekata, dostupni su podaci o prijavljenim incidentima. Prema podacima Nacionalnog centra za kibernetičku sigurnost (NCSC-HR), koji djeluje u okviru Sigurnosno-obavještajne agencije (SOA), prve prijave zaprimljene su u svibnju 2025. i od tada je evidentirano više od 380 prijava kibernetičkih incidenata – više od 60 velikih te više od 320 ostalih incidenata i prijetnji.

– Sukladno planu provedbe ZKS-a, obveznici se trenutačno nalaze u fazi inicijalne implementacije mjera. Prvi širi pokazatelji njihove provedbe bit će dostupni nakon provedbe samoprocjena i revizija kibernetičke sigurnosti, koje su obveznici dužni provesti tijekom treće godine od zaprimanja obavijesti o kategorizaciji. Analize aktualnih incidenata pokazuju da su ransomwarei, ucjenjivački napadi, i dalje velika prijetnja kritičnim sektorima. Istodobno je zabilježen porast državno-sponzoriranih kibernetičkih napada, a sve veća prijetnja su i napadi putem lanca opskrbe – napominju u NCSC-u, koji je prema ZKS-u odgovoran za provedbu zahtjeva kibernetičke sigurnosti, a CSIRT (stručni tim zadužen za prevenciju, otkrivanje i rješavanje kibernetičkih incidenata te zaštitu informacijskih sustava) odgovoran je za upravljanje kibernetičkim krizama i jedinstvena je kontaktna točka prema Europskoj uniji.

Sve složenije i opakije

NCSC procjenjuje da će se trend rasta broja incidenata nastaviti, uz daljnje povećanje njihove složenosti i potencijalnog utjecaja na društvo i gospodarstvo, ali i da će se zaštita od napada putem lanca opskrbe s vremenom unapređivati jer su obveznici ZKS-a dužni voditi računa o sigurnosti svojeg lanca opskrbe, a i njihovi izravni dobavljači upravljanih IKT usluga također postaju obveznici ZKS-a. Prema NCSC-u, provedbom propisane osnovne razine mjera prema ZKS-u, odnosno prioritetnih preporuka za zaštitu od kibernetičkih napada, može se spriječiti ili znatno ublažiti učinak većine kibernetičkih napada. To potvrđuju i analize prijavljenih incidenata. Istodobno, iskustvo pokazuje da apsolutna sigurnost nije dostižna, no upravo se provedbom osnovne razine mjera postiže najveće povećanje razine zaštite i uvelike povećava razina sigurnosti i otpornosti sustava.