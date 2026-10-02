Oporavak podataka više nije IT pitanje, nego poslovni prioritet

Potpuna prevencija više nije realan cilj. Sve važnija postaje otpornost, odnosno sposobnost organizacije da nakon incidenta što prije vrati podatke, sustave i poslovne procese u funkciju. Upravo na tome rješenje Grafen temelji svoj pristup zaštiti podataka

Budući da su kibernetički napadi postali dio poslovne stvarnosti, tvrtke osim obrane od napada moraju planirati i kako osigurati kontinuitet poslovanja ako se napad dogodi. Brojevi pokazuju koliko je taj izazov ozbiljan; ransomware danas sudjeluje u 44 posto svih sigurnosnih proboja, a gotovo 30 posto napada dolazi kroz dobavljačke lance i treće strane. U regiji EMEA udio složenijih, tzv. system intrusion-napada u samo godinu dana porastao je s 27 na 53 posto.

Problem dodatno povećava činjenica da se više od 54 posto poznatih ranjivosti ne otklanja na vrijeme. U prosjeku su potrebna oko 32 dana da se ranjivost zatvori, što napadačima ostavlja više nego dovoljno vremena za pristup sustavima organizacije. Ljudski faktor pritom je uključen u čak 60 posto incidenata, bilo da je riječ o phishingu, pogrešnoj konfiguraciji ili lošem upravljanju pristupima.

Promjena paradigme

Zato se fokus kibernetičke sigurnosti mijenja, jer potpuna prevencija više nije realan cilj. Sve važnija postaje otpornost, odnosno sposobnost organizacije da nakon incidenta što prije vrati podatke, sustave i poslovne procese u funkciju.

Grafen pristup backupu gradi kroz sigurna, izolirana i automatizirana okružja koja organizacijama omogućuju da u slučaju incidenta imaju vlastitu sposobnosti oporavka

Upravo na tome rješenje Grafen temelji svoj pristup zaštiti podataka; backup se više ne promatra samo kao sigurnosna kopija, nego kao dio sigurnosne arhitekture koji mora ostati dostupan i kada su primarni sustavi kompromitirani.

To je važno zato što napadači sve češće ciljaju upravo backup kao metu kibernetičkog napada. Ako ga uspiju onesposobiti, tvrtki ostaje manje mogućnosti za oporavak i raste pritisak na plaćanje otkupnine. Ipak, oko dvije trećine organizacija danas se odlučuje da neće platiti napadačima.

Takva odluka ima smisla samo ako postoji pouzdan plan oporavka. A upravo tu praksa pokazuje ozbiljan problem: tek oko 28 posto organizacija nakon ransomware-napada uspije u potpunosti vratiti podatke, a većina ih obnovi oko 70 posto.

Pouzdan backup

Zbog toga brzina oporavka postaje poslovna, a ne samo tehnička tema. Moderne backup-platforme, temeljene na tehnologijama poput Dell PowerProtect Data Domaina, mogu ubrzati backup do 38 posto, oporavak do 44 posto, a vrijeme zastoja smanjiti za više od 50 posto. Napredne tehnologije deduplikacije mogu pritom smanjiti potreban prostor za pohranu od dva do četiri puta, a količinu podataka koji se prenose tijekom backup-procesa i do 98 posto.

No tehnologija sama po sebi nije dovoljna. Pouzdan backup mora biti izoliran, nepromjenjiv i redovito testiran. Mora se znati da podaci postoje i da ih je moguće vratiti onda kada je to najpotrebnije. Grafen zato pristup backupu gradi kroz sigurna, izolirana i automatizirana okružja koja organizacijama omogućuju da u slučaju incidenta imaju vlastitu sposobnosti oporavka.

Time backup prestaje biti samo tema IT odjela i postaje dio upravljanja poslovnim rizikom i kontinuitetom poslovanja.

Više o pristupu kibernetičkoj otpornosti i rješenjima za zaštitu podataka dostupno je u Compingu i na poveznici.