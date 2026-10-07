Američki dug ulazi u opasnu zonu: prijeti li SAD-u dužnička spirala?

Prinos na desetogodišnje obveznice premašio je pet posto, kamate gutaju više od bilijun dolara, a MMF upozorava na globalne posljedice

Rastući prinosi na američke državne obveznice sve više postavljaju pitanje koliko je ionako neodrživa američka fiskalna pozicija postala još teža. Da je vrag odnio šalu, svjedoči i istup direktorice Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) Kristaline Georgijeve, koja je tijekom vikenda upozorila i na šire globalne posljedice američke (pre)zaduženosti. Razlog zabrinutosti koja sve više eskalira jest činjenica da su troškovi zaduživanja američke vlade porasli na najviše razine u dva desetljeća.