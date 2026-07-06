Apsurd na tržištu rada: Blokirani pregledi za strane radnike

Država uvela obvezne preglede za strance, sustav dva mjeseca ne funkcionira, a institucije poslodavcima poručuju da se naprosto strpe

Da bi strani radnik koji je dobio radnu dozvolu u Hrvatskoj doista mogao početi raditi, mora proći obavezan zdravstveni pregled i predočiti cjepni status, tzv. Obrazac 18a, kojeg bi trebali izdavati regionalni zavodi za javno zdravstvo. No, obveza koju propisuje Pravilnik o boravku državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj koji je stupio na snagu ovog proljeća, u praksi uopće ne funkcionira.

Iako je prošlo više od dva mjeseca otkako je država uvela ovu obvezu, unificirani protokoli i cjenici još uvijek nisu definirani, a regionalni zavodi ne provode preglede niti zaprimaju zahtjeve. Lider je zaprimio dojave o ozbiljnim problemima na terenu koji, prema pritužbama brojnih poslodavaca i agencija za zapošljavanje, uzrokuju potpunu blokadu procesa izdavanja radnih dozvola za državljane trećih zemalja.