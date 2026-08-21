Alshaya Group dovodi Victoria's Secret u Hrvatsku

Prva trgovina u Hrvatskoj otvorit će vrata u četvrtom kvartalu 2026. godine, i to u zagrebačkom Arena Centru

Alshaya Group, jedan od vodećih svjetskih operatera brendiranih franšiza, danas je najavila ulazak na hrvatsko tržište – 21. po redu – čime bilježi novu važnu prekretnicu u svom rastu.

Prva trgovina u Hrvatskoj otvorit će vrata u četvrtom kvartalu 2026., a prvo otvaranje pripada brendu Victoria's Secret u zagrebačkom Arena Centru. Time se nadograđuje i već postojeće online poslovanje koje Alshaya u Hrvatskoj vodi za taj brend. Podsjetimo, Victoria's Secret je Alshaya prvi put predstavila na MENA tržištu davne 2010. godine, a partnerstvo je od tada preraslo u suradnju prisutnu na čak 11 tržišta.

Otvaranjem fizičke trgovine hrvatski kupci konačno će moći doživjeti Victoria's Secret iskustvo uživo, uz postojeću online ponudu – što znači veći izbor i jednostavniji pristup brendu.

Victoria's Secret

Alshaya Group danas posluje s više od 50 popularnih međunarodnih brendova i preko 3500 trgovina, kafića, restorana i zabavnih sadržaja diljem Bliskog istoka, sjeverne Afrike, Turske i Europe. Dolazak u Hrvatsku ujedno predstavlja i četvrto tržište grupacije u regiji srednje i istočne Europe, gdje već posluje s Victoria's Secretom i Bath & Body Worksom u Češkoj, Poljskoj i Rumunjskoj.

- Uzbuđeni smo što započinjemo naše putovanje u Hrvatskoj, a posebno se veselimo otvaranju prve trgovine baš uz brend Victoria's Secret. Znamo da su hrvatski kupci oduševljeni brendom, što smo vidjeli i nakon pokretanja naše online trgovine, a vjerujemo da ćemo u narednim godinama u Hrvatsku donijeti i mnoge druge brendove iz našeg portfelja - izjavio je John Hadden, izvršni direktor grupacije.

Podsjetimo, u travnju je Alshaya Group preuzela licencirano poslovanje Starbucksa za Grčku i Cipar te postala njegov ekskluzivni vlasnik i operater, dok je u srpnju otvorila prvu Starbucks kavanu u Gruziji.