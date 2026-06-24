Građani danas sve češće biraju privatno zdravstveno osiguranje

Podaci kompare.hr pokazuju da i među građanima prosječne dobi od 33 godine sistematski pregledi otkrivaju stotine zdravstvenih indikacija

Kada se u Hrvatskoj govori o odlasku liječniku, mnogima kroz glavu prođe dobro poznati običaj: vrećica s kavom, bombonijerom i dobrom bocom vina. Bez obzira je li riječ o znaku pažnje, zahvalnosti ili vjerovanju da će se do pregleda brže doći, takvi su pokloni desetljećima dio našeg kulturnog naslijeđa.

Kako god bilo, želja građana da do potrebnog pregleda, dijagnostike ili specijalista dođu što brže nije se promijenila. Upravo zato posljednjih godina raste interes za privatnim zdravstvenim osiguranjem koje omogućuje pristup privatnim zdravstvenim ustanovama, brže termine pregleda i preventivnu zdravstvenu skrb kroz sistematske preglede.

- Umjesto da izdvoje nekoliko desetaka ili stotina eura za jedan privatni pregled, građanima se često više isplati ugovoriti privatno zdravstveno osiguranje. Za iznos jednog pregleda madeža, ginekološkog pregleda ili CT pretrage moguće je osigurati pristup specijalističkim pregledima kada su potrebni, ali i ostvariti pravo na sistematski pregled te brojne dodatne dijagnostičke pretrage - istaknula je Ivana Barišić, direktorica prodaje za zdravstveno osiguranje u kompare.hr-u.

Koliko se ugovaranje police zapravo osjeti na budžetu zorno ilustrira primjer dermatoskopije. U javnom zdravstvu ovaj se pregled čeka i više od 300 dana. Kod privatnika se na red dolazi brže, no uz trošak od 90 do 120 eura. Istovremeno, godišnja premija privatnog osiguranja za osiguranika do 40 godina iznosi otprilike jednako – oko 100 eura, s time da ona, uz pregled madeža, pokriva i niz drugih liječničkih obrada.

Preventiva koja otkriva ono što ne osjećamo

Iako se privatno zdravstveno osiguranje često povezuje s bržim dolaskom do specijalista, njegova najveća vrijednost leži u preventivi. Sistematski pregledi omogućuju rano otkrivanje zdravstvenih problema, često i prije pojave prvih simptoma.

U uvjetima kroničnog nedostatka radne snage, privatno zdravstveno osiguranje sve češće postaje standardni zaposlenički benefit kojim poslodavci istodobno podižu zadovoljstvo zaposlenika i ulažu u njihovo dugoročno zdravlje. Pritom ga mogu ugovoriti kao neoporezivu pogodnost, što ga čini jednim od isplativijih oblika ulaganja u zaposlenike.

- Danas privatno zdravstveno osiguranje više nije benefit rezerviran samo za velike tvrtke. Za poslodavce predstavlja relativno mali trošak, a zaposlenicima donosi vrlo konkretnu vrijednost kroz brži pristup pregledima, dijagnostici i specijalističkoj obradi. Kroz kompare.hr poslodavci na jednom mjestu mogu usporediti dostupne opcije i pronaći rješenje koje najbolje odgovara njihovim potrebama i budžetu, dok zaposlenici dobivaju ono što im se u praksi pokazalo kao jedan od važnih benefita na poslu - dodala je Barišić.

Podaci kompare.hr o korištenju polica privatnog zdravstvenog osiguranja na primjeru tri hrvatske tvrtke iz sektora računovodstva, korisničke podrške i IT-a pokazuju da se među zaposlenicima u različitim industrijama otkriva iznenađujuće visok broj zdravstvenih rizika koji zahtijevaju dodatnu dijagnostiku ili specijalističku obradu.

Kod 257 pregledanih zaposlenika evidentirano je čak 386 medicinskih indikacija, a pojedini sektori bilježe da svaki treći zaposlenik treba specijalistički pregled, dok je u jednoj tvrtki čak 92 posto zaposlenika upućeno na dodatne pretrage. Činjenica da je u jednoj od spomenutih tvrtki 120 zaposlenika obavilo 126 specijalističkih pregleda privatno, potvrđuje da se kod mnogih otkrivaju višestruki zdravstveni rizici koji bi bez sustavnih pregleda ostali neprepoznati.

Riječ je o zaposlenicima prosječne dobi od svega 33 godine, odnosno populaciji koja se uglavnom smatra mladom i zdravom.

Zdravstveni problemi ne čekaju godine

Podaci pokazuju da zdravstveni izazovi nisu rezervirani samo za stariju populaciju. Sjedilački način rada, stres, nedovoljna tjelesna aktivnost i ubrzan životni tempo ostavljaju posljedice i kod mlađih zaposlenika, često bez vidljivih simptoma. Vrijeme kada se o zdravlju razmišljalo tek kada nastane problem polako ostaje iza nas. Sve više građana prepoznaje vrijednost preventive i činjenicu da je ulaganje u redovite preglede često najbolji način očuvanja zdravlja.