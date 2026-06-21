Matija Subašić-Maras, članica Uprave Studenca za ljudske resurse:

Za onu pravu čašicu razgovora s kupcima trebate biti fluentni

21. lipnja 2026.
Matija Subašić Maras
foto Boris Ščitar
Ksenija Puškarić

Strani radnici prođu određene pripreme prije dolaska, ali to za rad u našem formatu trgovine nije dovoljno

Nakon nekoliko godina agresivnog rasta i niza akvizicija na domaćem maloprodajnom tržištu trgovački lanac Studenac ulazi u ključnu fazu organske konsolidacije. U središtu te korporativne transformacije restrukturiranje je ljudskih potencijala, o čemu smo i razgovarali s Matijom Subašić-Maras, novom članicom Uprave i glavnom operativnom direktoricom za ljudske resurse Studenca. Za Lider je otkrila da Studenac ima više od 7000 zaposlenih, a jedno od glavnih obilježja kompanije je i velika geografska disperziranost.

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