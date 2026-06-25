Novi Lider donosi sve o rastu kamata i reguliranim profesijama

Istražili smo barijere na tržištu rada, kamatne rizike te tko je preživio 20 godina u vrhu ekskluzivne liste 1000 najvećih tvrtki

Dok je fokus javnosti na stranim radnicima, poduzetnicima promiče dublji problem: u Hrvatskoj su regulirane čak 182 profesije koje zahtijevaju specifične licence i ispite. Kako bismo vam olakšali navigaciju kroz te barijere, donosimo prvi detaljan popis reguliranih djelatnosti.

Upravljanje državnim tvrtkama dobiva nova pravila, no ona se čine tek kao kozmetika za formalno zadovoljavanje EK i OECD-a. Što će se doista promijeniti centralizacijom imenovanja, osim same političke predstave, u novim 'Ekonomalijama' pita se Miodrag Šajatović.

Financijsko planiranje sve je neizvjesnije jer više kamate prijete za čak 60 posto zaduženih poduzeća. HNB upozorava da fiksna stopa štiti samo privremeno. Saznajte kako se pripremiti za trenutak kada ta zaštita istekne.

Svi osjećamo pritisak rasta plaća. Jesu li povišice u javnom sektoru opravdane, u intervjuu objašnjava Sandra Krtalić, ističući zašto je korekcija bila nužna, ali i zašto je njezino uspoređivanje s privatnim sektorom dvosjekli mač.

Odlaze li vam radnici u vlastite obrte? Gošća komentatorica Vedrana Pribičević analizira je li taj rast stvarni poduzetnički bum ili samo organizacijsko mrvljenje gospodarstva i prebacivanje rizika izvan granica tvrtki.

Španjolski brodograditelj Navantia mogao bi biti spas za pulski Uljanik, o čemu donosimo ekskluzivnu reportažu iz Španjolske.

Za dozu poduzetničke inspiracije, tu je i priča Jure Kodžomana i njegove grupe Informa, koja stoji iza platforme Trebam.hr.

Uz novi broj stiže i nezamjenjiv alat za analizu tržišta – Liderov prilog '1000 najvećih'. Usporedili smo današnju listu s onom iz 2007. godine, otkrivajući surovu realnost opstanka u hrvatskom biznisu. U top 10 ostale su samo četiri tvrtke: Ina, HEP, Konzum i Zaba.

Provjerite kako su se prema vrhu penjali Pliva, Petrol i Spar, gdje je danas Prvo plinarsko društvo (koje je tada tek startalo) te što se dogodilo s tvrtkama koje su prije dva desetljeća zatvarale listu.

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