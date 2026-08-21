ChatGPT od ponedjeljka uvodi oglase i u Hrvatskoj

OpenAI širi ChatGPT Ads na 31 europsko tržište, a iskustva iz SAD-a pokazuju gdje novi kanal može biti zanimljiv oglašivačima

OpenAI od 24. kolovoza počinje uvoditi oglase u ChatGPT u 31 europskoj zemlji, uključujući Hrvatsku i Sloveniju. Oglasi stižu šest mjeseci nakon početka testiranja u SAD-u, a riječ je o dosad najvećem geografskom širenju ChatGPT Ads programa. Uz 27 članica EU-a, program obuhvaća Island, Lihtenštajn, Norvešku i Švicarsku, dok Srbija zasad nije uključena.

Oglasi će se prikazivati korisnicima Free i Go paketa, dok Plus, Pro i Enterprise ostaju bez oglasa. Bit će jasno označeni kao 'Sponsored' i prikazivat će se ispod odgovora ChatGPT-a. OpenAI tvrdi da oglasi neće utjecati na odgovore modela, a oglašivači neće imati pristup razgovorima korisnika.

Bez praćenja prethodnih razgovora

U početnoj fazi oglasi će se targetirati kontekstualno. Kako u LinkedIn objavi navodi Sava Nikić, stručnjak za digitalni marketing i suosnivač Lead Groovers Growth Factoryja, koji je sa svojim timom testirao ChatGPT Ads na američkom tržištu, u obzir će se uzimati tema razgovora koji se upravo vodi, opća lokacija, uređaj, vrijeme i jezik. Prethodni razgovori i memorija korisnika neće se koristiti za odabir oglasa.

Personalizirano targetiranje trebalo bi biti uvedeno kasnije, uz izričiti pristanak korisnika. Nikić navodi da se u američkim testiranjima plaćanje po kliku pokazalo skupim i nedovoljno učinkovitim u usporedbi s Googleom i Metom. Bolje rezultate dala je kombinacija naplate po impresiji i kontekstualnog targetiranja, osobito kada je oglas vodio na odredišnu stranicu koja je nastavljala temu korisnikova upita.

To sugerira da ChatGPT neće nužno biti konkurencija Googleu u hvatanju korisnika koji su već spremni kupiti. Veći potencijal mogao bi imati u ranijoj fazi, kada korisnik istražuje proizvod ili uslugu i tek donosi odluku.

Europsko lansiranje dolazi u trenutku kada OpenAI širi komercijalnu ulogu ChatGPT-a i njegovu prisutnost na područja kojima su dosad dominirali internetske tražilice i društvene mreže. Odluka Europske komisije odredit će hoće li OpenAI morati primjenjivati najzahtjevnija pravila EU-a za velike internetske usluge.

Europa još čeka Ads Manager

Oglašivači u Europi zasad neće moći samostalno pokretati kampanje. U početku će morati raditi preko OpenAI-jeva Ads Solutions tima ili partnerskih agencija, dok se samostalni Ads Manager očekuje naknadno.

OpenAI nudi i OpenAI Pixel te Conversions API za praćenje rezultata, no Nikić upozorava da prije kampanje treba provjeriti aktualne mogućnosti mjerenja i integracije. Istodobno, Europska komisija razmatra treba li ChatGPT dobiti status vrlo velike internetske platforme ili tražilice prema DSA-u. OpenAI navodi da je ChatGPT Search u EU-u u šest mjeseci zaključno s ožujkom imao oko 159,1 milijun mjesečnih aktivnih korisnika, daleko iznad praga od 45 milijuna.

Ako dobije takav status, OpenAI će morati ispuniti dodatne zahtjeve vezane uz transparentnost, sistemske rizike, revizije i oglašavanje. Uvođenjem oglasa ChatGPT tako ulazi u novu fazu komercijalizacije, ali tek će tržište pokazati može li novi kanal konkurirati etabliranim digitalnim platformama.