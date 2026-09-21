Kočnica za Pantheon: Ministarstvo traži dodatnu ekološku provjeru

AI centar naknadno je uvršten u izmjene Prostornog plana, a Ministarstvo sada traži Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu

Ambiciozni plan da gradnja podatkovnog centra Pantheon u Topuskom počne već 2027. postaje sve teže ostvariv. Izmjene Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije, bez kojih projekt ne može krenuti prema dozvolama, još nisu završene, a Ministarstvo zaštite okoliša sada je utvrdilo da u sklopu strateške procjene treba provesti i Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Stratešku studiju treba dodatno dopuniti upravo zato što je u ožujku u izmjene Prostornog plana naknadno uvršten Kampus Topusko, za koji je Ministarstvo utvrdilo da se ne može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ekološku mrežu.

Postupak donošenja izmjena Prostornog plana tako će se dodatno otegnuti, iako su pete izmjene i dopune Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije pokrenute još 2021. godine. Tijekom 2022. izrađena je Strateška studija, a prijedlog izmjena Plana prošao je javnu raspravu. Postupak, međutim, nakon toga nije dovršen jer su i Plan i Studija dodatno mijenjani i dorađivani.

Tijekom 2024. i 2025. izrađivane su nove verzije Plana i Strateške studije, ali izmjene ni tada nisu usvojene. U ožujku 2026. njihov je obuhvat ponovno proširen, među ostalim i za Kampus Topusko, odnosno na zahvate potrebne za planirani podatkovni centar i pripadajuću energetsku infrastrukturu. Zbog tog proširenja od Ministarstva je zatražena nova prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Ministarstvo je u rujnu zaključilo da se značajni negativni utjecaji na ekološku mrežu više ne mogu isključiti.