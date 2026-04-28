Uz Andabaka u megaprojekt će uložiti i američki investitor Ryan Rich

Grupu američkih institucionalnih investitora u megaprojekt podatkovnog centra u Topuskom predvodi serijski investitor Ryan Rich

Jako Andabak za Jutarnji je potvrdio da će biti jedan od investitora u najveći gospodarski projekt u novijoj povijesti Hrvatske vrijedan 50 milijardi eura. Riječ je, kako smo već objavili, o projektu Pantheon AI kod Topuskog u Sisačko-moslavačkoj županiji. No, nije Andabak jedini investitor već će, kako je rekao, u projektu sudjelovati i kapital iz SAD-a.

– U ovom trenutku najvažnije je da ulazimo u projekt za hrvatsku budućnost kojim ćemo se upisati među najveća ulaganja u umjetnu inteligenciju u Europi. Moram odmah naglasiti da smo naišli na veliko razumijevanje kod hrvatske Vlade i lokalnih vlasti. Sretan sam što mogu sudjelovati u ovako velikoj investiciji – rekao je za Jutarnji Andabak nakon potpisivanja ugovora o projektu Pantheon u dubrovačkom hotelu Valamar Lacroma u sklopu summita Triju mora. Na pitanje je li ovo njegov najveći poslovni pothvat, Andabak je odgovorio potvrdno, dodavši kako je ovo najveći projekt cijele države.

– Moj osnovni motiv za ulazak u ovaj projekt jest želja da doprinesem jednoj novoj budućnosti Hrvatske – rekao je Andabak, prije nego što je s izvršnim direktorom tvrtke Pantheon AI Ryanom Richom i predstavnikom tvrtke Greenvolt Spirosom Martinisom potpisao ugovor o razvoju spomenutog projekta.

Uz Greenvolt, jedan od najvećih partnera na projektu Pantheona bit će Končar, a među partnerima, kako je prezentirano prilikom potpisa ugovora, je i tvrtka Parsec glavnog projektanta data centra Mislava Crnogorca.

– Ovo je najveći projekt za hrvatsku državu nakon obrane države – istaknuo je Crnogorac. Ocijenio je kako Pantheon Hrvatsku definitivno stavlja na kartu umjetne inteligencije.

– Dosad za Hrvatsku u industriji umjetne inteligencije nitko nije znao, a ovaj projekt stavlja nas u top 5 država EU po tom pitanju – poručio je Crnogorac. Za odgovor na pitanje tko će biti klijenti Pantheona Crnogorac je zatražio vrijeme.

Andabak je upozorio kako razvoj Pantheona predstavlja cilj koji ima svoje etape.

– Što prije krenete, prije ćete doći na cilj. Mislim da smo s našim partnerima iz SAD-a krenuli brzo i oštro, koliko je moguće – kazao je glavni ulagač u Pantheon.

Na pitanje koja su točno njegova ulaganja u projekt, Andabak kaže da ulaže 'zemlju i projekt'.

– Zemljište je otkupljeno, to je riješeno – otkrio je.

Topusko je, naznačio je, odabrano zbog veličine zemljišta koje omogućuje realizaciju takvog projekta, "ali i normalno funkcioniranje ostalih djelatnosti u toj općini".

Glavni projektant projekta Pantheon AI Mislav Crnogorac otkrio je da mu je zadaća projektiranja povjerena prije šest mjeseci.

– Na projektu radi oko 40 inženjera, u tijeku je i izrada studije utjecaja na okoliš. Početak samih radova na lokaciji budućeg data centra predviđen je za prvi kvartal 2027., a centar bi trebao biti u funkciji u prvom kvartalu 2029. – rekao je Crnogorac.

Potvrdio je kako će solarna elektrana u okviru centra imati instaliranu snagu od 500 megavata te da elektrana neće moći opskrbiti centar potrebnom količinom struje, već će, pojasnio je, biti potrebne prilagodbe elektroenergetskog sustava Hrvatske.

Grupu američkih institucionalnih investitora u megaprojekt podatkovnog centra u Topuskom predvodi Ryan Rich, serijski investitor i izvršni direktor Pantheon AI-ja te član velike američke poduzetničke obitelji Rich, koja stoji iza kompanije Rich Products Corporation.

– Hrvatsku smo prepoznali kao sigurnu, politički stabilnu zemlju s obrazovanim ljudima te visokom radnom etikom – rekao je Rich.

Kompanija obitelji Rich inače je veliki igrač u prehrambenoj industriji i godišnji promet tvrtke iznosi 5,8 milijardi dolara. Kompaniju je osnovao Robert Rich 1945. godine, a proslavila se kultnim američkim proizvodom Cool Whipom – prvim šlagom bez mlijeka.

Kompanija danas zapošljava više od 13 tisuća ljudi širom svijeta i prodaje više od 2000 različitih proizvoda u 112 zemalja. Nalazi se među 100 najvećih američkih privatnih kompanija na Forbesovoj listi, a trenutačni patrijarh obitelji, Robert Rich II, vrijedan je 6,5 milijardi dolara.