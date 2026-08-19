Analiza HOK-a: Obrtnicima tek 3,39 posto bespovratnih EU sredstava

HOK preporučuje povećati dostupnost ovih sredstava prilagođavanjem poziva i kriterija veličini i investicijskim potrebama obrta

Obrtnici su zadnjih godina slabo zastupljeni u korištenju bespovratnih sredstava iz EU fondova i drugih izvora financiranja, zbog čega Hrvatska obrtnička komora (HOK) preporučuje povećati dostupnost tih sredstava prilagođavanjem kriterija veličini obrta i razvojem financijskih instrumenata manjih vrijednosti.

Nizak udjel iznosa

Iz HOK-ove analize podataka o obrtnicima u korištenju bespovratnih sredstava i financijskih instrumenata, proizlazi da je od 2022. do 2025. (s uključenim podacima i do 1. srpnja 2026.), od 737,3 milijuna eura ukupno odobrenih bespovratnih sredstava, obrtnicima je išlo tek 25 milijuna eura, odnosno svega 3,39 posto ukupnih sredstava.

Tako nizak udjel u ukupnom iznosu proteže se kroz cijelo razdoblje, pokazala je analiza.

U 2022. godini odobreno je najviše - 13,8 milijuna eura od ukupnih 320,8 milijuna eura, u 2023. nije bilo potpora, u 2024. bespovratno im je odobreno 8,2 milijuna od ukupnih 202 milijuna eura, a u 2025. godini (s podacima do 1. srpnja 2026.) 2,9 milijuna od ukupnih 214,6 milijuna eura.

HOK-ova analiza je nadalje utvrdila da je od potpora dodijeljenih putem vaučera u ukupnoj vrijednosti od 6,3 milijuna eura obrtnicima dodijeljeno tek oko 453,4 tisuće, dok je u 2024. od ukupnih 4,3 milijuna eura obrtnicima odobreno 377,5 tisuća.

Ništa bolje ni sa zajmovima

U sklopu financijskih instrumenata koje raspodjeljuje Hamag-Bicro, obrtnicima je od 2023. do 2026. odobreno 859 zajmova, što je oko 17 posto svih takvih zajmova. Obrtnicima je tako pripalo 38,5 milijuna eura od ukupno 232,6 milijuna koliko je iznosila ukupna vrijednost svih zajmova Hamag-Bicroa.

Samo u prvoj polovici 2026. obrtnicima je odobreno 218 zajmova, što je više nego 2024. (sa 190) i 2025. (sa 182), stoji u analizi.

Iz HOK-a su pritom istaknuli da je došlo do rasta iznosa te da je ukupna vrijednost odobrenih zajmova u prvoj polovici 2026. u odnosu na 2023. veća za 20,7 posto, a vrijednost zajmova odobrenih obrtnicima za čak 62 posto.

Prilagoditi pozive

S obzirom na nizak udio obrtnika u korištenju bespovratnih sredstava iz EU fondova te financiranja putem vaučera i zajmova, HOK je preporučio povećati dostupnost ovih sredstava obrtnicima prilagođavanjem poziva i kriterija veličini i investicijskim potrebama obrta.

Budući da su projekti obrtnika su prosječno manje financijske vrijednosti, zbog čega su i jače zastupljeni u korištenju Hamag-Bicro 'malih' zajmova, HOK je preporučio i razvoj financijskih instrumenata manjih vrijednosti, uz manje administrativne zahtjeve, razmjerne veličini ulaganja.

I vaučeri, prema analizi, pokazuju veću zastupljenost obrtnika od klasičnih bespovratnih poziva, stoga u HOK-u smatraju da takve jednostavnije modele potpore treba šire koristiti, kao i partnerske modele za uključivanje obrtnika u inovacijske projekte.