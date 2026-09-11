HOK: Sidrene cijene donose nove troškove obrtnicima

Od 1. listopada obrtnici će uz aktualne cijene morati isticati i sidrene cijene, a HOK traži jasnije i jednostavnije upute

Novi paket mjera Vlade Republike Hrvatske za obrtnike znači nastavak mjera kojima se zadržava stabilnost cijena električne energije i plina, kao i dodatnu pomoć poljoprivrednicima i ribarima. U okviru 11. paketa mjera, vrijednog 260 milijuna eura, nastavlja se subvencioniranje cijene električne energije za mikro, male i srednje poduzetnike, čime će njihove cijene ostati na sadašnjoj razini. Paket uključuje i potpore poljoprivrednicima za jesensku sjetvu te ribarima.

Za obrtnike je posebno važna odluka kojom se postojeća obveza isticanja dodatne, odnosno „sidrene“ cijene proširuje na sve proizvode i na pružanje usluga. Za proizvode i usluge koji dosad nisu bili obuhvaćeni tom obvezom sidrena će biti cijena koja je vrijedila 10. rujna 2026. godine, a nova pravila stupaju na snagu 1. listopada. Za kategorije proizvoda koje su već bile obuhvaćene dosadašnjom obvezom – hranu, piće, kozmetiku, sredstva za čišćenje, toaletne potrepštine i proizvode za kućanstvo – i dalje ostaje sidrena cijena koja je vrijedila 2. svibnja 2025. godine.

Promjena će posebno zahtijevati prilagodbu u djelatnostima s velikim brojem pojedinačnih usluga i cijena. Ugostitelji, frizeri, kozmetičari i brojni drugi obrtnici morat će postojeće cjenike prilagoditi tako da uz aktualnu cijenu bude istaknuta i cijena koja je vrijedila 10. rujna. Obveza se odnosi i na oglašavanje cijena na letcima, plakatima, digitalnim oblicima oglašavanja, na otvorenom i na mrežnim stranicama. Za trgovce i pružatelje usluga koji imaju mrežne stranice nova pravila donose i obvezu objave cjenika u digitalnom obliku pogodnom za automatsku obradu.

- Cilj transparentnog informiranja i zaštite potrošača nije sporan, ali sada se obveza širi na velik broj obrtnika i na djelatnosti koje je dosad nisu imale. Ovdje više nije riječ samo o isticanju još jedne cijene. Nova pravila za dio obrtnika znače izmjenu cjenika i dodatne obveze vezane uz njihovu objavu i ažuriranje. Sve to traži dodatno vrijeme, angažman i trošak. Zato ćemo s Ministarstvom otvoriti pitanje što jednostavnije provedbe, jasnih uputa za pojedine djelatnosti te mogućih prilagodbi i izuzeća. Do 1. listopada obrtnici moraju točno znati što se od njih očekuje i kako novu obvezu što jednostavnije provesti u praksi - istaknuo je predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil.

Još prilikom prvog uvođenja sidrene cijene HOK je upozoravao na dodatni posao i troškove koje takva obveza može donijeti obrtnicima. Sada kada se primjena proširuje na sve proizvode i na usluge, a uvodi se i obveza objave digitalnih cjenika za one koji imaju mrežne stranice, posebno je važno da provedba novih pravila bude što jednostavnija i jasnija.

Obrtnici su odmah izravno obaviješteni o onome što u ovom trenutku proizlazi iz donesenih odluka kako bi imali dovoljno vremena za pripremu do 1. listopada. HOK će nastaviti raditi na razjašnjenju pitanja primjene u pojedinim djelatnostima i mogućnostima jednostavnije provedbe novih obveza te će o svim novim informacijama pravodobno obavijestiti obrtnike.