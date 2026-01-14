Samo 5 projekata OIE pristalo na uvjete HOPS-a za priključenje

Čak 40 od 45 projekata OIE, snage 2.395 MW odbilo ugovore HOPS-a, investitori čekaju novu metodologiju HERA-e za priključenje na mrežu

Od ukupno 45 projekata obnovljivih izvora energije ukupne snage 2.638 MW, svega pet ih je pristalo potpisati ugovore o priključenju koje im je na temelju važećih Elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja (EOTRP) ponudio Hrvatski operator prijenosnog sustava (HOPS). Kako smo doznali iz HOPS-a, riječ je o manjim projektima ukupne snage 243 MW, ali bez obzira što su pristali na ponuđene uvjete ugovora, ugovori još nisu potpisani, a nije jasno ni kad će biti.

– Budući da su postupci po prigovorima investitora još uvijek u tijeku u Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji (HERA), navedeno će biti poznato tek nakon donošenja odluka o prigovorima – odgovorio je HOPS na upit Lidera.