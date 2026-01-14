Energetika u Hrvatskoj

Samo 5 projekata OIE pristalo na uvjete HOPS-a za priključenje

14. siječnja 2026.
Solarna elektrana u Vođincima blizu Vinkovaca

Solarna elektrana u Vođincima blizu Vinkovaca

foto
Sergej Abramov
Sergej Abramov

Čak 40 od 45 projekata OIE, snage 2.395 MW odbilo ugovore HOPS-a, investitori čekaju novu metodologiju HERA-e za priključenje na mrežu

Od ukupno 45 projekata obnovljivih izvora energije ukupne snage 2.638 MW, svega pet ih je pristalo potpisati ugovore o priključenju koje im je na temelju važećih Elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja (EOTRP) ponudio Hrvatski operator prijenosnog sustava (HOPS). Kako smo doznali iz HOPS-a, riječ je o manjim projektima ukupne snage 243 MW, ali bez obzira što su pristali na ponuđene uvjete ugovora, ugovori još nisu potpisani, a nije jasno ni kad će biti.

– Budući da su postupci po prigovorima investitora još uvijek u tijeku u Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji (HERA), navedeno će biti poznato tek nakon donošenja odluka o prigovorima – odgovorio je HOPS na upit Lidera.

BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
#Obnovljivi Izvori Energije#Hops#Hera#Oie#Investitori#Priključenje#Elektroenergetska Mreža
Lider digital
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci
Najnovije
Close
Left
Right