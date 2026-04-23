EU bježi od Microsofta, a Hrvatska bira 'neutralnost' i skupe licence

Nitko u ovom trenutku nema točnu siku o tome koliko milijuna eura iz proračuna odlazi direktno na račune korporacija poput Microsofta

Nije tajna da su se državne uprave europskih zemalja godinama vjerno oslanjale na rješenja američkih korporacija, kao što je, primjerice, Microsoft, no posljednjih godina, a posebno u jeku trenutnih geopolitičkih napetosti, sve se više odmiču od Big Techa i fokusiraju na vlastiti digitalni suverenitet.

Francuska, naime, do jeseni planira imati detaljan uvid u potrebe administracije kako bi prešla na Linux i druga open-source rješenja, a njemačka pokrajina Schleswig-Holstein već seli 30 tisuća zaposlenika na LibreOffice. Dansko ministarstvo digitalnih poslova prošle se godine također obvezalo zamijeniti Microsoft Office 365 s LibreOfficeom, a isti je potez napravila i austrijska vojska.

Europske alternative testiraju se i u Estoniji, dok mnoge druge države uvelike isprobavaju sustave koji podatke građana drže isključivo na europskom tlu. U tom kontekstu, upitali smo naše Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije kakvi su planovi Hrvatske po tom pitanju.