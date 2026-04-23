Dugoočekivana Sephora otvorila je svoja vrata na istoku Zagreba

Premijerno otvorenje bilo je uvertira za današnje otvorenje Sephore za javnost koje je već u ranim jutarnjim satima stvorilo gužvu

Jučer je premijerno otvorena Sephora u City Centru One East. Dugoočekivano otvorenje u Hrvatskoj izazvalo je ogroman interes javnosti pa je tako stotinjak uzvanika prvenstveno influencera, medija i drugih zaljubljenika u kozmetičke brendove među prvima isprobali i istražili najnovije trendove, proizvode i ekskluzivne brendove koji su sada konačno dostupni i u Hrvatskoj.

Sephora je vodeći globalni maloprodajni brend u segmentu ljepote. Ova tvrtka broji pedeset tisuća zaposlenika na 35 različitih tržišta te ima globalnu mrežu s više od 3200 trgovina. Također, imaju gotovo petsto brendova u ponudi, iako velik broj njih još uvijek nije stigao u Hrvatsku.

Okupljenima su se obratile predsjednica Sephore za Europu i Bliski istok Catherine Spindler, koja je osobno pozdravila uzvanike, te Natasha Denona, svjetski poznata make-up artistica hrvatskih korijena, osnivačica vlastitog make up brenda, čija je prisutnost dodatno oduševila publiku i naglasila važnost ovog otvorenja za domaću beauty scenu.

Premijerno otvorenje bilo je uvertira za današnje otvorenje Sephore za javnost koje je već u ranim jutarnjim satima stvorilo gužvu u šoping centru City Centar One East. Također, u isto vrijeme kada je prerezana vrpca fizičke trgovine u Zagrebu pokrenut je i webshop sephora.hr kao i aplikacija Sephora Hrvatska.

Ovo otvorenje dugo se očekivalo. Iako je Sephora ranije poslovala u Hrvatskoj, povukla se s domaćeg tržišta 2012. godine, a sada, zahvaljujući popularnosti steknutoj preko društvenih mreža i popularnih influencera, uživa u iznimnoj slavi.

U novootvorenoj zagrebačkoj Sephori i na webshopu hrvatski kupci po prvi puta imaju priliku isprobati proizvode brenda Sephora Collection te svjetski poznate brendove poput Natasha Denona, Make up by Mario, Rare Beauty, Glowery, Byoma, Fenty Beauty, Aestura, Le Monde Gourmand, Kosas, Merit i mnoge druge.