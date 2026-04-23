Altcoini rastu, bitcoin na 78 tisuća dolara nakon većih likvidacija

23. travnja 2026.
Domagoj Mataić
Izgledi za kripto tržište poboljšani su nakon što su altcoini porasli usred ponovnog testiranja bitcoina

Bitcoin je u travnju bio u stalnom uzlaznom trendu, s blagim padovima, što je altcoinima omogućilo da nastave svoje dobitke. Meme token pengu predvodio je rast altcoina, porastao je za 12,6 posto u jednom danu, dok su cosmos, aptos i bitcoin zabilježili rast od preko pet posto u posljednja 24 sata.

Porast altcoina dolazi dok se bitcoin kreće oko 78 tisuća dolara, što je porast od gotovo dva posto u posljednja 24 sata, prema podacima CoinGecka. Ako se bikovski zamah nastavi, vodeća kriptovaluta mogla bi se ponovno približiti 80 tisuća dolara prvi put u više od dva i pol mjeseca, sugeriraju analitičari.

- Ono što trenutno vidimo je mješavina rane rotacije i mehanički potaknutog rasta. Postoji određeni pravi kapital koji se kreće duž krivulje rizika kako se bitcoin konsolidira, posebno u altcoine s višim beta faktorom i odabrane narative. Ali brzina kretanja sugerira da pokrivanje kratkih pozicija i financijska poluga to pojačavaju - rekao je Wenny Cai, osnivač Anchored Financea.

Kao rezultat toga, gotovo 418 milijuna dolara u pozicijama s polugom je likvidirano, pri čemu više od 286 milijuna dolara dolazi od kratkih pozicija, što sugerira da su ti investitori bili zatečeni nespremni, prema podacima CoinGlassa.

Raspoloženje investitora se promijenilo, a korisnici na prediktivnim tržištima daju 75 postotnu vjerojatnost da bi sljedeći porast bitcoina mogao dovesti do 84 tisuće dolara. Te su se šanse povećale s otprilike 45 posto 1. travnja, što naglašava rastući optimizam investitora usred tekućeg uzlaznog trenda.

Pogled unaprijed

Ipak, optimistični izgledi ostaju neizvjesni. S tehničkog stajališta, Schwabov strateg identificirao je 83 tisuće dolara kao ključnu razinu otpora, što je prosječna osnovica troškova bitcoin ETF investitora. Iza toga je 87 tisuća dolara, što je 200-dnevni jednostavni pomični prosjek, proboj iznad kojeg obično signalizira promjenu dugoročnog trenda, u korist bikova.

Međutim, dok se ove ključne prepreke ne prevladaju, izgledi ostaju neizvjesni. Paralele s bliskoistočnim sukobom su indikativne, baš kao što ta situacija ostaje neriješena, tako je neriješen i put bitcoina iznad 83 tisuće dolara.

Iako optimizam oko bitcoina ostaje snažan, investitori ostaju skeptični prema altcoinima, a mnogi korisnici pretpostavljaju samo 22 postotnu vjerojatnost da ‘altcoin sezona’ počne prije srpnja.

