Altcoini rastu, bitcoin na 78 tisuća dolara nakon većih likvidacija

Izgledi za kripto tržište poboljšani su nakon što su altcoini porasli usred ponovnog testiranja bitcoina

Bitcoin je u travnju bio u stalnom uzlaznom trendu, s blagim padovima, što je altcoinima omogućilo da nastave svoje dobitke. Meme token pengu predvodio je rast altcoina, porastao je za 12,6 posto u jednom danu, dok su cosmos, aptos i bitcoin zabilježili rast od preko pet posto u posljednja 24 sata.

Porast altcoina dolazi dok se bitcoin kreće oko 78 tisuća dolara, što je porast od gotovo dva posto u posljednja 24 sata, prema podacima CoinGecka. Ako se bikovski zamah nastavi, vodeća kriptovaluta mogla bi se ponovno približiti 80 tisuća dolara prvi put u više od dva i pol mjeseca, sugeriraju analitičari.

- Ono što trenutno vidimo je mješavina rane rotacije i mehanički potaknutog rasta. Postoji određeni pravi kapital koji se kreće duž krivulje rizika kako se bitcoin konsolidira, posebno u altcoine s višim beta faktorom i odabrane narative. Ali brzina kretanja sugerira da pokrivanje kratkih pozicija i financijska poluga to pojačavaju - rekao je Wenny Cai, osnivač Anchored Financea.

Kao rezultat toga, gotovo 418 milijuna dolara u pozicijama s polugom je likvidirano, pri čemu više od 286 milijuna dolara dolazi od kratkih pozicija, što sugerira da su ti investitori bili zatečeni nespremni, prema podacima CoinGlassa.

Raspoloženje investitora se promijenilo, a korisnici na prediktivnim tržištima daju 75 postotnu vjerojatnost da bi sljedeći porast bitcoina mogao dovesti do 84 tisuće dolara. Te su se šanse povećale s otprilike 45 posto 1. travnja, što naglašava rastući optimizam investitora usred tekućeg uzlaznog trenda.

Pogled unaprijed

Ipak, optimistični izgledi ostaju neizvjesni. S tehničkog stajališta, Schwabov strateg identificirao je 83 tisuće dolara kao ključnu razinu otpora, što je prosječna osnovica troškova bitcoin ETF investitora. Iza toga je 87 tisuća dolara, što je 200-dnevni jednostavni pomični prosjek, proboj iznad kojeg obično signalizira promjenu dugoročnog trenda, u korist bikova.

Međutim, dok se ove ključne prepreke ne prevladaju, izgledi ostaju neizvjesni. Paralele s bliskoistočnim sukobom su indikativne, baš kao što ta situacija ostaje neriješena, tako je neriješen i put bitcoina iznad 83 tisuće dolara.

Iako optimizam oko bitcoina ostaje snažan, investitori ostaju skeptični prema altcoinima, a mnogi korisnici pretpostavljaju samo 22 postotnu vjerojatnost da ‘altcoin sezona’ počne prije srpnja.