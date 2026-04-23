Hanfa odobrila White Tech: projekt ukrajinskog kripto maga

Osnivač WhiteBIT-a Volodimir Nosov kroz White Tech u Hrvatskoj širi globalni kripto ekosustav pod MiCA regulativom

Hrvatsko tržište kriptoimovine dobilo je još jednog reguliranog sudionika. Na sjednici Upravnog vijeća Hrvatske agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) doneseno je rješenje kojim se zagrebačkom društvu White Tech izdaje odobrenje za rad kao pružatelju usluga povezanih s kriptoimovinom (CASP), u skladu s Uredbom MiCA.

U skladu s licencom, White Tech može pružati usluge razmjene kriptoimovine za novac i druge kriptovalute, prijenosa kriptoimovine u ime klijenata te skrbništva i upravljanja digitalnom imovinom. Time prelazi iz VASP statusa u regulirani CASP režim pod nadzorom Hanfe. Nova pravila proizlaze iz MiCA uredbe koja donosi strože zahtjeve za transparentnost, upravljanje rizicima i zaštitu korisnika, a postojeći pružatelji usluga moraju se uskladiti najkasnije do 1. srpnja 2026.

Vlasnik ukrajinski kripto mag

Većinski vlasnik White Techa je Volodimir Nosov, koji preko londonske kompanije Datatech Investments drži 80 posto udjela, dok 20 posto ima Ivica Pirić. Nosov je i osnivač kriptoburze WhiteBIT, jedne od najvećih europskih platformi za trgovanje digitalnom imovinom, koja bilježi snažan rast korisnika i globalnu ekspanziju, prenosi Jutarnji List. Njegovo se osobno bogatstvo u 2024. procjenjuje na oko 1,5 milijardi dolara, a prema pojedinim analizama njegova imovina raste iznimno dinamično, što ga svrstava među najbrže rastuće kripto-milijardere u svijetu.

Nosov je 2018. godine osnovao WhiteBIT, koji je u relativno kratkom razdoblju izrastao u jednu od najvećih europskih burzi kriptovaluta. Platforma danas ima više od 5,5 milijuna korisnika, a dnevni promet često prelazi milijardu dolara. Iako je formalno sjedište u Litvi, poslovanje je usmjereno na cijelo europsko tržište te je u potpunosti usklađeno s regulativnim okvirom Europske unije, uključujući stroge KYC i AML standarde.

WhiteBIT je u međuvremenu razvio i snažnu međunarodnu mrežu partnerstava, uključujući suradnje u sportskom sektoru, među kojima se ističe i partnerstvo s FC Barcelonom, dok se u javnosti spominju i potencijalne suradnje s hrvatskim sportskim institucijama.

Posebno mjesto u strategiji širenja zauzima Hrvatska. U suradnji s Ivicom Pirićem, bivšim nogometašem i počasnim konzulom Ukrajine u Hrvatskoj, Nosov je 2023. osnovao White Tech, koji ima sjedište u Splitu i ured u Zagrebu. Time je Hrvatska postala važna operativna točka za širenje WhiteBIT ekosustava prema Europskoj uniji i tržištima jugoistočne Europe. Nosov je kroz ovaj projekt dodatno pozicionirao Hrvatsku kao dio svoje regionalne strategije, s naglaskom na razvoj kripto-usluga, sportskih partnerstava i šire blockchain infrastrukture.