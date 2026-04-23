Hrvatski izvoznici pronalaze nove putove rasta

Partnerstva, diverzifikacija i prilagodba ključ su uspjeha domaćih kompanija u nestabilnom globalnom okruženju

Trgovina je kao bujična voda. Ako se ne može kretati reguliranim kanalima, traži zamjenske prečace i rupe kroz koje će prodrijeti. Ali ništa je ne može zaustaviti. Pa iako se svijet trenutačno doima kao da globalna trgovina posustaje pod pritiskom ratova, uvođenja carina i protekcionizmima, ona se ne zaustavlja. Samo traži nove putove, nove modele poslovanja i nove partnere.

Za Kanadu spremni

Kada je početkom veljače prošle godine SAD praktički cijelom svijetu, uključujući Europsku uniju, počeo prijetiti uvođenjem visokih uvoznih carina, svoju je prijetnju prvo realizirao uvođenjem opsežnih carina na kanadske proizvode, na što je Kanada odgovorila protucarinskim mjerama na uvoz američke robe.