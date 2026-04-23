HERA i HOPS pod kritikama zbog blokade solarnih ulaganja

Investitori tvrde da se projekti ne mogu realizirati zbog sporih procedura i novih pravila koja otežavaju priključenje

Inicijativa za solarnu energiju Panonske Hrvatske smatra da Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) i Hrvatski operator prijenosnog sustava (HOPS) ugrožavaju energetsku sigurnost, jer, kako navodi, usporavaju izdavanje dozvola i ugovora investitorima u pogone za proizvodnju solarne energije.

U priopćenju inicijative koja okuplja investitore u solarne projekte u Slavoniji i kontinentalnoj Hrvatskoj, navodi se da OECD poziva Hrvatsku na ubrzanje i pojednostavljenje procedura, no Hrvatska ide prema mjerama koje ugrožavaju energetsku sigurnost hrvatskih građana.

U toj analizi, stoji u priopćenju, OECD upozorava da je ubrzano širenje kapaciteta iz vjetra i solarne energije ključno za jačanje energetske sigurnosti i održivog rasta Hrvatske, pri čemu je nužno ubrzati i pojednostaviti izdavanje dozvola.

- Analiza potvrđuje ono na što investitori u obnovljive izvore energije u Hrvatskoj sustavno upozoravaju - bez bržih i predvidivijih procedura te zakonitih pravila izdavanja dozvola i ugovora o priključenju neće biti stvarnog povećanja kapaciteta solarne energije, a time ni jeftinije struje ni smanjenja ovisnosti o uvozu i fosilnim gorivima. Hrvatska ima potencijal, ali ga ne uspijeva realizirati. Štoviše, postojeći sustav ga u praksi usporava i blokira - navodi Inicijativa za solarnu energiju Panonske Hrvatske.

Smatra da je to posebno problematično u trenutku kada se Hrvatska suočava s visokim cijenama energije, ali i rizikom da u određenim trenucima nema dovoljno električne energije. Država, ističe se u priopćenju, i dalje nije energetski neovisna te značajno ovisi o uvozu fosilnih goriva, dok geopolitičke nestabilnosti uključujući sukobe na Bliskom istoku, dodatno potresaju tržišta i povećavaju neizvjesnost opskrbe.

Jedan od investitora iz Inicijative za solarnu energiju Panonske Hrvatske Ivan Paladina, kaže kako je problem zapravo jednostavan.

- Gotovi projekti solarnih elektrana blokirani su zbog sustava i države koja ne provodi vlastita pravila. Mi investitori smo svoj dio napravili, ali HERA i HOPS uporno ignoriraju važeće propise te retroaktivno nameću pravila koja nisu u skladu sa zakonima, čime nam blokiraju mogućnost priključenja na mrežu. Apsurdno je i žalosno da OECD prepoznaje ono što energetski regulator HERA i operator mreže HOPS ne prepoznaju; da bez nas nema energetske tranzicije niti energetske sigurnosti - poručuje Paladina.

Upozoravaju kako je razvoj solarnih projekata blokiran te da je budućnost investicija neizvjesna. Poseban problem, ponavljaju, predstavljaju HERA i HOPS. Posebnu zabrinutost među članovima inicijative izazivaju i najave nove metodologije za izračun naknade za priključenje koja bi, prema dostupnim informacijama, mogla otežati uvjete za investitore i usporiti razvoj novih kapaciteta, posebice za investitore u Slavoniji i kontinentalnoj Hrvatskoj.