Valamar planira 12 milijuna eura za dionice radnika i uprave

Uprava i Glavna skupština danas su usvojile novi Program otkupa vlastitih dionica ukupne vrijednosti 12 milijuna eura

Valamar planira steći do 2.200.000 vlastitih dionica za što je predvidjela maksimalan novčani iznos od 12 milijuna eura, stoji u novom Programu otkupa vlastitih dionica koji je danas usvojen. Ovom odlukom Uprave i Glavne skupštine društva izvan snage je stavljen prethodni program otkupa iz siječnja, a novi planirani okvir stjecanja dionica provodit će se do kraja tekuće godine.

Osnovna svrha ovog programa je ispunjenje obveza prema zaposlenicima i članovima Uprave u sklopu programa nagrađivanja u dionicama, kao i stjecanje dionica radi njihova povlačenja bez smanjenja temeljnog kapitala.

Kako su objavili, najniža plativa cijena ne smije biti niža od 50 posto ispod prosječne tržišne vrijednosti u zadnjih trideset dana, dok najviša cijena smije iznositi najviše 20 posto iznad istog prosjeka.

Kompanija naglašava kako se program donosi u skladu s najvišim standardima korporativne transparentnosti te zadržava pravo na izmjene uvjeta uz pravovremenu objavu investicijskoj javnosti.

Kako smo pisali u Lideru, sredinom siječnja objavljen je Program otkupa dionica za koji je tada bilo predviđeno do šest milijuna eura, a najveći planirani obujam je do 1,7 milijuna dionica. Valamar je i tada postavio isti okvir cijena, najniža ne smije biti više od 50 posto ispod prosječne tržišne cijene u 30 dana prije kupnje, a najviša ne smije prelaziti 20 posto iznad istog prosjeka.

Tvrtka trenutno drži ukupno 3.137.232 vlastite dionice, što predstavlja 2,4893 posto temeljnog kapitala.

Podsjetimo, Valamar grupa u 2026. godinu ušla je s povijesno najsnažnijim investicijskim zamahom, nakon iznimno uspješne poslovne 2025. godine u kojoj su prihodi dosegnuli procijenjenih 460 milijuna eura.

Zahvaljujući rastu operativne dobiti (EBITDA) od približno osam posto i stabilnom povećanju broja noćenja, kompanija je osigurala temelje za ambiciozan plan ulaganja od 245,5 milijuna eura u predstojećoj sezoni.