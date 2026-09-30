Dvije žalbe na novi Maksimir: Svaka stoji 66.360 eura

DKOM će odlučivati o žalbama na natječaj za novi stadion. Pobjedničko rješenje milanskog studija izazvalo je burne reakcije javnosti

Dvije žalbe stigle su na natječaj za novi stadion Maksimir na kojem je kao najbolje izabrano rješenje milanskog studija VG13 Architects Studio Associato, a koje je je izazvalo burne, uglavnom negativne reakcije velikog dijela javnosti.

Na međunarodni arhitektonsko-urbanistički natječaj za SRC Svetice - stadion Maksimir žalili su se Ante Slišković i Luka Frljužec, objavila je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) na svojim web-stranicama.

Obje žalbe na natječaj koji je naručio Grad Zagreb zabilježene su u utorak, 29. rujna.

Žalbe su stigle unutar zakonskog roka od deset dana koji je počeo teći od 24. rujna kada su objavljeni rezultati natječaja.

Nije poznato na što se konkretno žale Slišković i Frljužec, osobe nepoznate široj javnosti. DKOM u svom upisniku objavljuje osnovne podatke o predmetu, ali ne i kompletan sadržaj žalbi prije nego što se o njima odluči.

Prema dosad dostupnim podacima, žalitelji ne predstavljaju arhitektonske urede koji su sudjelovali na natječaju, a njih je bilo 88 iz više od 20 zemalja, već se radi o fizičkim osobama.

Da bi žalbe bile razmatrane, one moraju ispuniti zakonske pretpostavke.

Prema Zakonu o javnoj nabavi, "pravo na žalbu ima gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje određenog ugovora ili projektnog natječaja te koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu zbog navodnog kršenja svojih prava".

Pokretanje žalbenog postupka pred DKOM-om nije besplatno, a visina naknade vezana je uz procijenjenu vrijednost nabave.

Prema važećim uputama, budući da se kod maksimirskog stadiona radi o nabavi vrjednijoj od 13,3 milijuna eura, Slišković i Frljužec moraju platiti maksimalnu naknadu koja iznosi 66.360 eura po žalbi.

Sama žalba ne znači automatski ni poništenje natječaja ni izbor drugog arhitektonskog rješenja. DKOM samo provjerava zakonitost postupka javne nabave i poštivanje uvjeta natječaja.

Pobjednički projekt talijanskih arhitekata jednoglasno je izabrao deveteročlani ocjenjivački sud u kojem su većinu činili ugledni domaći i strani arhitekti, ali ga je velik broj građana i navijača dočekap negativnim reakcijama. Najviše prigovora odnosi se na otvorene kutove stadiona i razdvojene tribine te izloženost lošim vremenskim uvjetima.