Hrvatski SOUV među 40 odabranih na TIS-u

SOUV je nastao iz jednostavne ideje: povezati fizičku uspomenu s fotografijama i trenucima koji joj daju osobno značenje

Hrvatski travel-tech startup SOUV odabran je među 40 startupova iz više od 400 prijava za Touristech Startup Fest, koji se od 6. do 8. listopada održava u sklopu Tourism Innovation Summita (TIS) u Sevilli. Tamo će predstaviti model kojim fizička uspomena postaje nastavak turističkog iskustva - i nova poveznica između gosta i organizacije koja je to iskustvo stvorila.

TIS je međunarodno okupljanje turističkih kompanija, destinacija, tehnoloških tvrtki, investitora i stručnjaka usmjerenih na budućnost turističke industrije. Odabrani startupovi svoja rješenja predstavljaju pred investitorima i venture capital fondovima.

Za SOUV nastup u Sevilli dolazi nakon prve faze tržišne primjene u Hrvatskoj i predstavlja početak sustavnijeg izlaska prema međunarodnim partnerima. SOUV je nastao iz jednostavne ideje: povezati fizičku uspomenu s fotografijama i trenucima koji joj daju osobno značenje.

Fizički SOUV, primjerice magnet ili kartica, putem NFC-a ili QR koda otvara privatni digitalni prostor korisnika, bez potrebe za instalacijom aplikacije. Ondje gost može pohraniti fotografije i videozapise povezane s putovanjem, događanjem ili nekim drugim iskustvom. No tijekom razvoja i prve tržišne primjene proizvod se proširio izvan početne ideje digitalnog suvenira.

Uz privatni prostor gosta postoji zaseban partnerski sloj kojim destinacija, turistička agencija, organizator događanja, atrakcija ili hotel može upravljati vlastitim sadržajem, preporukama, pogodnostima, naknadnim informacijama i pozivima na akciju.

Privatne fotografije i sadržaj korisnika pritom ostaju odvojeni od partnerskog dijela platforme. Time fizički predmet prestaje biti samo nešto što gost ponese kući. Postaje trajna poveznica prema iskustvu koje je doživio, dok organizacija koja je to iskustvo stvorila dobiva mogućnost ostati relevantna i nakon njegova završetka.

Ideja je jednostavna: odnos s gostom ne mora završiti njegovim odlaskom, a komunikacija nakon iskustva ne mora počinjati oglasom. Može početi uspomenom.

Faza stvarne tržišne primjene

Nakon gotovo dvije godine razvoja SOUV je tijekom 2026. ušao u fazu stvarne tržišne primjene kroz suradnje s različitim dionicima turističkog sektora - od destinacija, muzeja i atrakcija do turističkih operatora, događanja i prodajnih lokacija.

Ta je faza timu omogućila da testira različite načine distribucije i korištenja proizvoda. Jedna od najvažnijih spoznaja bila je da najveća poslovna prilika nije nužno u klasičnoj prodaji suvenira.

Najveći potencijal SOUV danas vidi kod organizacija koje već okupljaju definiranu grupu gostiju ili sudionika, stvaraju iskustvo za njih i imaju razlog da ga dodatno personaliziraju, diferenciraju i produže nakon njegova završetka. To su prije svega DMC i incentive agencije, organizatori MICE programa i događanja, turistički operatori, destinacije i atrakcije te hoteli.

U takvim se modelima SOUV ne prodaje nužno gostu na polici suvenira. Partner ga može uključiti izravno u putovanje, događanje, ulaznicu ili paket iskustva, tako da svaki sudionik dobiva vlastitu fizičku uspomenu i privatni digitalni prostor.

Za organizatora isti sustav postaje dodatni sloj iskustva kroz koji može komunicirati sadržaj relevantan upravo toj grupi i nastaviti odnos nakon što putovanje ili događanje završe.

– Krenuli smo od pitanja kako fizički suvenir ponovno povezati s osobnim uspomenama s putovanja. Međutim, kroz stvarne primjene vidjeli smo da se najveća vrijednost pojavljuje kada SOUV postane dio samog iskustva. Gost tada ne dobiva još jedan promotivni predmet, nego nešto što je njegovo - fizičku uspomenu povezanu s vlastitim fotografijama i trenucima. Partner istodobno dobiva način da iskustvo ne završi u trenutku kada se grupa raziđe ili gost ode kući – ističu osnivači SOUV-a Antonio Šeparović i Matej Petrić.

Upravo će taj model SOUV predstavljati u Sevilli. Uz nastup na Touristech Startup Festu, tim će na TIS-u održati i zasebnu live demonstraciju pod nazivom 'Reinventing the Souvenir: From Keepsake to Connected Travel Experience', tijekom koje će prikazati cijeli put korisnika - od fizičkog SOUV-a i privatnih uspomena do alata kojima turistički partner upravlja vlastitim dijelom iskustva. Cilj nastupa nije samo startup natjecanje ni međunarodna vidljivost.

SOUV TIS koristi kao prvi veći strukturirani izlazak prema međunarodnim DMC i incentive agencijama, turističkim operatorima, destinacijama, organizatorima iskustava i drugim kompanijama koje proizvod mogu uključiti u svoje postojeće programe.

Ideja krenula iz osobnog problema

– Hrvatska nam je omogućila da proizvod testiramo u stvarnim situacijama i, što je još važnije, da puno jasnije razumijemo gdje stvaramo najveću vrijednost. Danas znamo da je naš idealan partner organizacija koja već ima definiranu grupu ljudi, stvara za njih kvalitetno iskustvo i traži način da ga učini osobnijim i dugoročnijim. U Sevillu zato ne idemo samo predstaviti tehnologiju. Cilj su nam konkretne međunarodne suradnje i implementacije – poručuju osnivači.

Isti model tim želi snažnije razvijati i u Hrvatskoj. Za DMC i incentive agenciju SOUV može biti personalizirana fizička uspomena uključena u višednevno putovanje.. Za organizatora konferencije ili korporativnog događanja može povezati sudionika s iskustvom koje je upravo završilo. Destinacija ga može koristiti uz određenu kampanju, studijsko putovanje ili program za poslovne goste, a atrakcija ili muzej kao nastavak iskustva nakon posjeta.

Zajedničko svim tim slučajevima je da partner već ima publiku i iskustvo. SOUV se uključuje kao dodatni fizički i digitalni sloj, umjesto da organizacija mora graditi potpuno novi kanal od nule.

U pripremi nastupa u Španjolskoj podršku SOUV-u pružili su Hrvatska turistička zajednica i Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Španjolskoj, koje je timu pomoglo u povezivanju s relevantnim kontaktima španjolskog turističkog i gospodarskog sektora.

Paralelno s međunarodnim nastupom, SOUV je ušao i u finalni krug ocjenjivanja u sklopu natjecanja za Najinovativniji startup Hrvatske 2026. u organizaciji HAMAG-BICRO-a.

Iza SOUV-a stoje Antonio Šeparović i Matej Petrić, prijatelji i nekadašnji studentski kolege. Projekt razvija hrvatska tvrtka Digital Innovations, a njegov je razvoj podržan sredstvima Europske unije kroz program 'Inovacije novoosnovanih MSP-ova'.

Ideja je krenula od vrlo osobnog problema: fizički suveniri s putovanja ostaju godinama na vidljivom mjestu, dok se fotografije i videozapisi koji im daju značenje vrlo brzo izgube među tisućama sadržaja u galeriji mobitela.

Danas SOUV tu početnu ideju razvija u širu travel-tech platformu koja povezuje tri elementa - fizičku uspomenu, privatne uspomene gosta i organizaciju koja je stvorila iskustvo.

– Ne želimo digitalizirati suvenir samo zato da bi postao tehnološki proizvod. Želimo da fizički predmet ponovno radi ono što bi dobra uspomena trebala raditi - vratiti čovjeka u iskustvo koje mu je nešto značilo. Ako pritom organizaciji koja je to iskustvo stvorila omogućimo da izgradi kvalitetniji i dugoročniji odnos s gostom, tada suvenir dobiva potpuno novu poslovnu vrijednost – zaključuju osnivači ovog startupa.