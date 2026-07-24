Hrvatski healthtech startup Lasken AI osigurao novu investiciju

Runda financiranja koju predvodi švedski GapMinder uz domaći Fil Rouge Capital omogućit će širenje njihove AI platforme diljem Europe

Hrvatski healthtech startup Lasken AI osigurao je novu rundu seed investicije koju predvodi švedski GapMinder, fond rizičnog kapitala usmjeren na tehnološke startupove iz Rumunjske i istočne Europe, uz sudjelovanje hrvatskog fonda Fil Rouge Capital.

Kako prenosi portal Business Review, Lasken AI razvija platformu za analitiku zdravstvenih podataka koja javno dostupne informacije pretvara u kontinuirano ažurirane, strukturirane skupove podataka namijenjene farmaceutskim tvrtkama i zdravstvenim organizacijama, a novi kapital podržat će širenje Lasken AI platforme diljem Europe.

Inače, Lasken AI je tehnološka tvrtka sa sjedištem u Zagrebu, osnovana 18. lipnja 2025. godine, koja razvija AI poslovnog agenta za pretraživanje koji gomilu zdravstvenih podataka iz znanstvenih radova i poslovanja tvrtki pretvara u jasne uvide. Suosnivači i direktori Patric Jarchow i Leonard Unger osnovali su Lasken AI s uvjerenjem da zdravstvu ne treba više podataka, već čvršći temelj za donošenje boljih odluka, a ciljaju na tržište od preko 150 milijuna potencijalnih korisnika.

Lasken AI trenutno povezuje 400 tisuća zdravstvenih organizacija u Njemačkoj, milijune zdravstvenih djelatnika i više od pola bilijuna riječi iz javno dostupnih zdravstvenih izvora. Do kraja 2026. godine očekuje se širenje baze na oko 2,5 milijuna zdravstvenih organizacija diljem Europe, čime će se stvoriti prvi dosljedan pregled zdravstvenih tržišta u više zemalja, uz očuvanje lokalnih specifičnosti.

Među klijentima Lasken AI-ja su farmaceutske i zdravstvene tvrtke, healthtech tvrtke, ugovorne prodajne organizacije, konzultantske kuće i drugi pružatelji usluga.

Drugo ulaganje u Hrvatskoj

Druga je to hrvatska tvrtka u portfelju GapMindera, nakon varaždinskog InsiderCX-a, čime fond nastavlja širiti svoju prisutnost u hrvatskom tehnološkom ekosustavu. Osim njih, GapMinder uložio je i u slovenski Codeplain te rumunjske startupove Design Verse, SalesTools, VoicePatrol i Etiq AI.

Kako je izjavio Cosmin Ochișor, partner u GapMinderu, zdravstvo je jedna od najvećih i najsloženijih industrija na svijetu, a mnoge ključne komercijalne odluke i dalje se donose na temelju rascjepkanih i zastarjelih informacija.

– Vjerujemo da Lasken AI gradi infrastrukturu potrebnu za transformaciju načina na koji zdravstvene organizacije razumiju tržišta, identificiraju prilike i komuniciraju sa zdravstvenim djelatnicima. Ono što nas je posebno dojmilo jest duboko stručno znanje tima u zdravstvenom sektoru spojeno sa snažnom tehnološkom vizijom: stvaranje podatkovnog temelja koji se kontinuirano razvija, umjesto još jedne statične baze podataka. Uzbuđeni smo što možemo podržati njihovo širenje diljem Europe i njihovu ambiciju da postanu ključni analitički sloj zdravstvenog ekosustava, a iznimno nam je drago što suinvestiramo s Fil Rouge Capitalom – poručio je Ochișor.

'Digitalni knjižničar' za zdravlje

Za razliku od tradicionalnih skupova podataka koji pružaju statične prikaze tržišta, Lasken AI prati kako se zdravstvene organizacije, stručnjaci i tržišta razvijaju tijekom vremena.

Na primjer, farmaceutske tvrtke mogu koristiti Lasken AI za prepoznavanje ljekarni s najvećim potencijalom za cijepljenje, i to analizom ponude usluga cijepljenja diljem Njemačke te njihovim dovođenjem u korelaciju s lokalnom demografijom, opterećenjem bolestima, stopama procijepljenosti i drugim relevantnim zdravstvenim pokazateljima.

Klijenti također mogu koristiti platformu za generiranje pametnih ciljnih skupina liječnika, primjerice, onkoloških ordinacija segmentiranih prema spektru terapija, karakteristikama prakse, socioekonomskom okruženju, digitalnom afinitetu i drugim specifičnim zdravstvenim parametrima.

– Svakodnevno komercijalni timovi u zdravstvenom sektoru traže odgovore na ključna pitanja: gdje se nalaze najveće tržišne prilike, koje zdravstvene organizacije prioritizirati ili koje su lokacije najbolje pozicionirane za klinička ispitivanja. Izazov je u tome što su te informacije raspršene na tisućama web stranica, baza podataka, publikacija i internih sustava. Naša vizija s Lasken AI-jem jest izgraditi infrastrukturu koja te informacije čini upotrebljivima, djelujući kao digitalni knjižničar koji kontinuirano prikuplja, organizira i ažurira zdravstvene podatke kako bi organizacijama pružio jasan i dinamičan pregled tržišta. Ova investicija omogućuje nam ubrzanje misije diljem Europe i pružanje pomoći zdravstvenim organizacijama u snalaženju na sve složenijim tržištima – istaknuo je Patric Jarchow, suosnivač i glavni izvršni direktor tvrtke Lasken AI.

Osvajanje najvećih europskih farma tržišta

GapMinderova investicija podržat će širenje tvrtke u Njemačkoj, čime se postavlja snažan temelj za daljnji rast u nadolazećim godinama. Inicijalni komercijalni fokus tvrtke bit će na njemačkom zdravstvenom tržištu, s planovima za širenje na pet najvećih europskih farmaceutskih tržišta.

Dugoročno, Lasken AI želi učiniti svoju platformu zdravstvenih podataka dostupnom diljem cijelog europskog kontinenta.

– Nakon što smo podržali Lasken u pre-seed rundi, zadovoljstvo nam je vidjeti da naši prijatelji iz GapMindera preuzimaju štafetu. Čvrsto vjerujemo u tim i proizvod te jedva čekamo vidjeti kako će svježi kapital iskoristiti za još brži rast – dodao je Stevica Kuharski, partner u Fil Rouge Capitalu.

Prikupljena sredstva također će se usmjeriti u razvoj novih funkcionalnosti u području semantičkog razumijevanja, organizacijske i tržišne analitike, izrade profila korisnika i napredne komercijalne analitike.