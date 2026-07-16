Tvrtke i tržišta

Osnivači 50+: Zašto su zrelost i iskustvo ključ uspjeha startupa?

16. srpnja 2026.
Lider 1085 ilustracija
Donatella Pauković
Donatella Pauković
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Istraživanja potvrđuju da su najuspješniji osnivači ljudi u četrdesetima i pedesetima koji već imaju iskustvo vođenja timova i projekata

Pet godina nakon što je zajedno s Viktorom Marohnićem i Lukom Abrusom prodao agenciju Five britanskoj Endavi, što je bio jedan od najvećih i najvažnijih exita u domaćem IT-u, Sven Marušić mogao je usporiti, uživati u plodovima te uspješne prodaje ili se jednostavno umiroviti. Umjesto toga, danas je na čelu nove IT grupacije Burre, iza koje stoji fond Provectus Capital Partners i koja je već preuzela kompanije Devōt, Tactu i CoreLine, a na tome ne namjerava stati.

Iako Burra nije klasičan startup, pred Marušićem je izazovan zadatak da stvori platformu koja okuplja vrhunske regionalne IT igrače, poveže ih i transformira u globalno konkurentnog lidera. Nakon 28 godina korporativnog i poduzetničkog iskustva, Marušić priznaje da nikada nije prestao biti poduzetnik.

– Očito me privlači rizik, mogućnost da napraviš nešto više od onoga što se nudi kroz obično zaposlenje te naposljetku želja za osjećajem koji imate nakon završetka uspješnoga poslovnog poglavlja – ističe Marušić, koji Burru gradi prema strategiji buy-and-build, konsolidirajući fragmentirano IT tržište jugoistočne Europe, širenjem na zapadnoeuropska i američka tržišta, uz fokus na umjetnu inteligenciju.

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