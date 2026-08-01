Hrvatska Probotica cilja europski obrambeni boom s AI robotima

Startup razvija autonomne robotske platforme za obranu, energetiku i logistiku te želi iskoristiti europska ulaganja u vojnu industriju.

Otkad je Europa ponovno počela ozbiljno ulagati u naoružavanje i razvoj vlastite vojne industrije, često se može čuti da će najveći dio toga investicijskoga kolača završiti u Njemačkoj, Francuskoj, Italiji i drugim državama s velikim obrambenim kompanijama. No mapiranje kapaciteta domaćega gospodarstva, koje su nedavno proveli Hrvatska gospodarska komora i Ministarstvo obrane, pokazalo je da hrvatski poduzetnici neće ostati po strani.

Analiza je identificirala čak 183 domaća poduzeća koja se dijelom svog poslovanja mogu uključiti u obrambene dobavne lance. Posebno je iznenadio velik broj startupova koji posljednjih godina razvijaju rješenja temeljena na umjetnoj inteligenciji, računalnom vidu i drugim naprednim tehnologijama dvojne namjene, poput zagrebačke Probotice, koja razvija autonomne robotske platforme za logistiku, energetiku, sigurnost i, naravno, obranu. Upravo zbog dvojne namjene njegovih robota taj je startup uvršten među potencijalne sudionike hrvatskoga obrambenog sektora.