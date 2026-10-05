Jasmin Husić osvojio titulu najboljeg bariste regije

Barcaffè Barista Cup natjecanje okupilo je devet finalista iz Srbije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine

U beogradskoj Fabrika Events održano je veliko finale regionalnog natjecanja Barcaffè Barista Cup 2026, u kojem se za titulu najboljeg bariste regije natjecalo devet finalista iz Hrvatske, Slovenije, Srbije i Bosne i Hercegovine. Titulu najboljeg osvojio je Jasmin Husić iz Slovenije, kojem je uz pobjedu pripala i novčana nagrada od 5.000 eura. Drugo mjesto osvojio je Karlo Purić, dok je treće pripalo Bruni Jeliću, obojici predstavnicima Hrvatske.

Ovogodišnje izdanje donijelo je najveći iskorak u dosadašnjem formatu natjecanja - po prvi put uvedena su nacionalna polufinala u sve četiri zemlje sudionice, kroz koja su baristi dobili dodatnu priliku pokazati svoje znanje i izboriti mjesto u regionalnom finalu.

Novi format time je otvorio više prostora za razvoj barista, razmjenu znanja i povezivanje regionalne coffee zajednice. Barcaffè Barista Cup tako se nastavlja razvijati ne samo kao natjecanje, već i kao platforma koja povezuje, umrežava, potiče suradnju profesionalaca iz svijeta kave.

U finalu su natjecatelji svoje znanje i kreativnost pokazali u u tri discipline - pripremu espressa, mliječnog napitka i signature drinka. Od preciznosti potrebne za pripremu espressa i rada s mlijekom do autorskog napitka kojim su mogli pokazati vlastiti stil, finale je od barista tražilo da u nekoliko minuta spoje tehničko znanje, kreativnost i sigurnost pod pritiskom.

Za Jasmina Husića, završnica u Beogradu bila je kruna višemjesečnog truda i prilika da pred najboljim baristima iz regije pokaže vlastiti pristup kavi.

– U finalu sam pokušao ne razmišljati o tome da se borim za prvo mjesto, nego da napravim kavu iza koje mogu stati. Najzahtjevnije je bilo ostati svoj pod pritiskom i u nekoliko minuta pokazati ono na čemu radiš mjesecima. Posebno mi je bilo važno kroz signature drink napraviti nešto što ima moj potpis, a ne samo da dobro izgleda i ima dobar okus. Kad su prozvali moje ime, prvo sam pomislio - stvarno se isplatilo. Ova pobjeda mi je potvrda da se rad, znatiželja i stalna želja za učenjem vide u šalici – istaknuo je Jasmin Husić, pobjednik Barcaffè Barista Cupa 2026.

Barcaffè Barista Cup pritom nije samo natjecanje za titulu najboljeg bariste. Barcaffè kroz Cup ulaže u razvoj ljudi koji svakodnevno stvaraju iskustvo ispijanja kave u kafićima, hotelima i restoranima te želi pridonijeti podizanju standarda pripreme kave u HoReCa sektoru.

Upravo su baristi važna poveznica između kvalitete kave i iskustva gosta. Njihovo znanje, tehnika i razumijevanje kave izravno utječu na ono što gost dobiva u šalici, zbog čega je razvoj barističke struke istovremeno ulaganje u kvalitetu usluge i kulturu kave u HoReCa kanalu.

Nacionalna polufinala i regionalno finale zato nisu samo proširenje natjecateljskog formata. Ona stvaraju više prilika za učenje, razmjenu iskustava i povezivanje profesionalaca iz Hrvatske, Slovenije, Srbije i Bosne i Hercegovine, a baristima daju dodatni poticaj za kontinuirano usavršavanje.

– Barcaffe Barista Cup za nas nije samo natjecanje, već važan dio kontinuiranog ulaganja u znanje, razvoj barista i podizanje standarda pripreme kave u HoReCa sektoru. Novi format omogućio nam je da uključimo još više talentiranih barista iz cijele regije, pružimo im prostor za učenje, razmjenu iskustava i profesionalni razvoj te dodatno povežemo regionalnu coffee zajednicu. Želimo da Barista Cup raste zajedno s tom zajednicom i da baristima daje razlog i priliku da kontinuirano pomiču vlastite granice – istaknula je Tihana Vujčić, direktorica marketinga i razvoja Barcaffèa.

O kvaliteti natjecanja u finalu brinuo je stručni žiri na čelu s glavnim sucem Alešem Gorencem, uz senzoričke suce Jovana Zdravkovića, Nika Orošija, Filipa Lipnika i Matiju Matijaška te tehničkog suca Tonija Matasa. Podršku u pripremi natjecanja pružao je Marko Podbrežnički.

Nakon proglašenja pobjednika, nastupilo je vrijeme za glazbu i zabavu. Za dobru atmosferu pobrinuli su se Stevan Anđelković sa svojim bendom i svestrani performer Bojan Boka Conga, koji su svojim energičnim live izvedbama rasplesali okupljene goste i dodatno zagrijali atmosferu u beogradskoj Fabrici. Uz zarazne ritmove, ples i dobro raspoloženje, gosti su uživali u opuštenoj atmosferi i druženju, čime je veliko finale Barcaffè Barista Cupa 2026 dobilo svoj savršeni glazbeni završetak.