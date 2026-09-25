HUP traži ukidanje posebnog poreza na kavu

U HUP-u ističu da bi ukidanje posebnog poreza izravno smanjilo poreznu komponentu troška kave i pojednostavilo poslovanje poduzetnika

Hrvatska udruga poslodavaca poziva na ukidanje posebnog poreza na kavu, ističući da bi ta mjera smanjila porezno i administrativno opterećenje sektora te stvorila povoljnije uvjete za ulaganja i razvoj. Ostvarivanje tog dugogodišnjeg zahtjeva bit će središnji prioritet novoizabranog vodstva HUP-ove Koordinacije proizvođača, prerađivača i distributera kave.

Na prženu kavu u Hrvatskoj plaća se poseban porez od 0,80 eura po kilogramu, a na ekstrakte, esencije i koncentrate od kave 2,65 eura po kilogramu. Uz samo porezno davanje, poslovanje opterećuju i pripadajuće obveze obračuna, evidencija i redovitog izvještavanja.

HUP ističe da je kava proizvod široke svakodnevne potrošnje te da njezino dodatno oporezivanje treba sagledati u kontekstu ciljeva rasterećenja gospodarstva i jačanja konkurentnosti. Ukidanje posebnog poreza izravno bi smanjilo poreznu komponentu troška kave i pojednostavilo poslovanje poduzetnika.

„Ukidanje posebnog poreza na kavu jasna je i provediva mjera rasterećenja. Smanjenjem poreznih i administrativnih troškova otvorio bi se dodatni prostor za ulaganja, modernizaciju i razvoj sektora. Očekujemo da se ovaj dugogodišnji zahtjev pretoči u konkretnu promjenu porezne politike“, poručuje Ivan Artuković, predsjednik Koordinacije.

U okolnostima promjenjivih cijena sirovina i rastućih zahtjeva za prilagodbu poslovanja, domaća porezna politika ima važnu ulogu u stvaranju stabilnijih uvjeta za poduzetnike. HUP smatra da učinke posebnog poreza treba procjenjivati uzimajući u obzir ukupno opterećenje sektora, troškove administriranja i prostor za gospodarski razvoj. Nadalje, pri rekordnim ulaznim troškovima, oporezivanje osnovne namirnice poput kave, ugrožava domaću preradu, a istodobno postojanje posebnog poreza i cjenovnih ograničenja predstavlja proturječnost koju treba ukloniti. Ukidanje ovog nameta bilo bi fiskalno neutralno i nužno za jačanje konkurentnosti te suzbijanje sive ekonomije.

Na izbornoj sjednici Koordinacije, koja djeluje pri HUP-Udruzi prehrambene industrije i poljoprivrede, za predsjednika je izabran Ivan Artuković iz Francka, a za dopredsjednike Laurentiu-Florin Dimitriu iz Nestlé Adriatica i Tomica Gulin iz Anamarija Companyja. Vodstvo je izabrano na mandat od dvije godine.

Koordinacija će nastaviti dijalog s Ministarstvom financija i drugim nadležnim institucijama radi ukidanja posebnog poreza na kavu i poboljšanja uvjeta poslovanja sektora, poručili su iz HUP-a.