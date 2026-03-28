Cijene kave blago rastu, plin ostaje izrazito volatilna roba

HUP očekuje daljnji rast cijene kave zbog slabije berbe u Brazilu, dok će cijene plina na TTF-u ovisiti o ishodu sukoba SAD-a s Iranom

Cijene kave zadržat će blagi uzlazni trend u narednom razdoblju, a cijene plina ostat će volatilne i ovisit će o daljnjem tijeku pregovora o okončanju sukoba SAD-a s Iranom. Tako je ocijenio HUP-ov glavni ekonomist HUP-a Hrvoje Stojić u svojoj redovnoj tjednoj analizi Fokus tjedna.

Kako se navodi u HUP-ovom Fokusu tjedna, cijena kave porasla je za 11,7 posto u odnosu na početak ožujka i dosegla je jednomjesečni maksimum od 3,2 američka dolara po funti. HUP-ova analiza tumači da to poskupljenje odražava pogoršanje kratkoročnih izgleda za ponudu u Brazilu, najvećem svjetskom proizvođaču kave sorte arabica, gdje su nepovoljni vremenski uvjeti prouzročili slabiju berbu i ograničili dostupnost kave na tržištu.

- Prema procjeni Cooxupéa, najveće brazilske zadruge za kavu, brazilski izvoz kave ove bi godine mogao pasti za oko 10 posto, na približno 4,4 milijuna vreća, u odnosu na oko 4,9 milijuna prethodne godine. Slabija berba iz 2025. već sada smanjuje raspoložive količine, osobito u prvoj polovici godine, dok proizvođači dodatno ograničavaju ponudu odgađanjem prodaje u očekivanju viših cijena. U takvim okolnostima očekujemo da će cijena kave zadržati blagi uzlazni trend u narednom razdoblju – konstatirano je u Fokusu tjedna.

TTF: cijena plina visoka unatoč kratkoročnom padu

HUP se u svojoj tjednoj analizi dotaknuo i cijena plina na TTF-u, referentnom čvorištu za trgovanje plinom u Nizozemskoj. Cijena europskog plina na TTF-u, uočili su u HUP-u, pala je početkom tjedna za 12,6 posto, odnosno na 54 eura po megavatsatu, ali je i dalje viša oko 70 posto u odnosu na razdoblje prije početka sukoba na Bliskom istoku.

Otvotjedni pad posljedica je očekivanja tržišta o mogućem primirju, potaknuta inicijativom predsjednika SAD-a Donalda Trumpa za pokretanjem pregovora. No, bez konkretnog dogovora i posljedičnog ublažavanja poremećaja u opskrbi, napomenuli su u HUP-u, geopolitički rizici ostaju izraženi.

- Hormuški tjesnac i dalje je blokiran, čime je poremećeno oko 20 posto globalnih energetskih transportnih ruta, dok je najveće LNG postrojenje u Kataru djelomično izvan pogona uz oko 17 posto oštećenog kapaciteta. U takvim okolnostima očekujemo pojačanu volatilnost cijena plina u oba smjera, ovisno o daljnjem tijeku pregovora – ocijenjeno je u HUP-ovom Fokusu tjedna.