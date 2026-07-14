Tvrtke i tržišta

Franck planira gradnju novog proizvodno-skladišnog pogona

14. srpnja 2026.
Lider
Lider
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Nakon akvizicije tvornice u BiH kompanija najavljuje novu investiciju, ubrzava digitalizaciju, uvodi AI i nastavlja ulaganja iz vlastitih sredstava

Direktor Francka Ivan Artuković u anketi za Liderov prilog 1000 najvećih otkrio je da kompanija nakon akvizicije tvornice u BiH planira izgradnju novog proizvodno-skladišnog pogona te nastavak ulaganja u digitalizaciju i umjetnu inteligenciju.
 
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