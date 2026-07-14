Franck planira gradnju novog proizvodno-skladišnog pogona

Nakon akvizicije tvornice u BiH kompanija najavljuje novu investiciju, ubrzava digitalizaciju, uvodi AI i nastavlja ulaganja iz vlastitih sredstava

Direktor Francka Ivan Artuković u anketi za Liderov prilog 1000 najvećih otkrio je da kompanija nakon akvizicije tvornice u BiH planira izgradnju novog proizvodno-skladišnog pogona te nastavak ulaganja u digitalizaciju i umjetnu inteligenciju. BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec. Prijavi se

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