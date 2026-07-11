Cijene plina i kave nastavljaju rasti, geopolitika i vrijeme glavni krivci

Prema analizama HUP-a, cijena plina u srpnju je za 17 posto viša nego početkom mjeseca, dok je Arabica poskupjela 14 posto zbog lošijih izgleda uroda.

Nakon pada cijene plina tijekom lipnja, u srpnju je zabilježen novi rast. Cijena plina trenutačno se kreće oko 50 eura po megavatsatu, što je za 17 posto više u odnosu na početak mjeseca, a u odnosu na početak godine riječ je o rastu od čak 72 posto, pokazuju analize Hrvatske udruge poslodavaca.

Prema navodima HUP-a, rast cijene povezan je s novim napetostima u Hormuškom tjesnacu, nastalim nakon napada na katarski LNG tanker prilikom izlaska iz zaljeva, kao i dodatnih incidenata u kojima su napadnuta još dva broda. Ti su događaji ponovno otvorili pitanje sigurnosti prolaska kroz jednu od ključnih svjetskih energetskih ruta, a posljedice su se odmah prelile na cijene plina, ali i drugih energenata i industrijskih sirovina.

Iz HUP-a upozoravaju kako će geopolitički rizici ostati glavni izvor pritiska na cijenu plina i nafte do kraja godine, pa se očekuje da će se cijena plina kretati u rasponu od 45 do 50 eura po megavatsatu.

Uz plin, prema HUP-ovim analizama poskupjela je i kava tipa Arabica, čija je cijena u srpnju porasla 14 posto u odnosu na kraj lipnja, dosegnuvši razinu od oko 3,4 američka dolara po funti. Glavni razlog rasta leži u pogoršanju izgleda za ovogodišnju ponudu, ponajprije zbog vremenskih uvjeta koji sve više opterećuju očekivani urod.

Tržište posebno prati rizike povezane s mogućim učinkom El Niña fenomena, kao i obilne kiše u Brazilu, koje bi mogle otežati žetvu i dodatno smanjiti prinose. Brazilska agencija Conab još je u svibnju očekivala rast proizvodnje od oko 30 posto, no pod pretpostavkom povoljnih vremenskih uvjeta koji se, kako se sada čini, vjerojatno neće ostvariti.

Budući da negativni rizici za ponudu kave i dalje prevladavaju, iz HUP-a poručuju da je do kraja godine izgledan daljnji pritisak na rast cijene, prema razini od oko 4 američka dolara po funti.