FER: AI ne može zamijeniti temeljna znanja mladih inženjera

Na FER-u raspravljali o karijerama budućih inženjera: smanjuje se potreba za juniorskim vještinama, no ne i za mladim inženjerima

Umjetnu inteligenciju trebamo iskoristiti za vlastito učenje i nadogradnju postojećeg znanja, no zamjene za temeljno znanje i vještine nema, poruka je stručnog foruma 'Od temeljnog znanja do karijere budućnosti' u organizaciji Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (FER).

Na skupu koji je okupio gotovo stotinu zainteresiranih, a čiji je fokus bio razvoj uspješnih karijera mladih inženjera, sudjelovali su predstavnici gospodarstva, visokog obrazovanja i javnih institucija – dr. sc. Siniša Krajnović, predsjednik Uprave Ericsson Nikola Tesla, dr. sc. Daniel Lenardić, partner za usluge poslovnog savjetovanja, KPMG, prof. dr. sc. Zvonimir Galić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Veseljka Lovrić, voditeljica Ureda za razvoj ljudskih potencijala, FER, prof. dr. sc. Tomislav Jagušt, ali i mladi FER-ov inženjer Toni Ivanković. Program je obuhvatio tri stručna predavanja o tržištu rada i karijerama u kontekstu AI-a, FER-ovom sustavu razvoja kompetencija te panel raspravu 'Kako pripremiti mlade inženjere za karijeru koja traje cijeli život?'

Prof. dr. sc. Vedran Bilas, dekan FER-a, poručio je da unatoč izazovu koji umjetna inteligencija predstavlja za nastavni proces, Fakultet i dalje polazi od toga da su čvrsta temeljna znanja ključna za tehnološku izvrsnost te istaknuo dvije ključne perspektive visokog obrazovanja.

– FER razvija zajednicu u više dimenzija - u suradnji sa školama, akademskim institucijama i poslodavcima. Dvije su stvari koje su za nas ovog trenutka ključne iz perspektive visokog obrazovanja. Prvo je kako nastaviti davati vrhunsko temeljno znanje uz prisustvo alata umjetne inteligencije, kako raditi sa studentima da oni steknu to znanje i da budu gospodari tog alata. Drugi izazov je kako će se razvijati karijere mladih stručnjaka, koji kada izađu sa studija nisu iskusni stručnjaci, a industrija upravo to traži. Polazište FER-a je da čvrsta, temeljna znanja ostaju trajni oslonac izgradnje tehnološke izvrsnosti – rekao je dekan Bilas te dodao da će način na koji obrazujemo mlade inženjere odrediti tehnološku i inovacijsku sposobnost društva u desetljećima koja dolaze. Umjetna inteligencija pritom treba biti alat razvoja ljudskoga potencijala, a ne zamjena za znanje, iskustvo i sposobnost donošenja odluka.

Zvonimir Galić, Siniša Krajnović, Daniel Lenardić, Tomislav Jagušt, Toni Ivanković

Govoreći o transformaciji poslovnog okruženja i zadataka mladih nastalih zbog primjene umjetne inteligencije, dr. sc. Daniel Lenardić, rekao je kako su najizloženiji umjetnoj inteligenciji mladi u industrijama nematerijalnih dobara, uključujući IT sektor.

– U zadnje dvije godine vidimo oko 20 do 30 posto manje zapošljavanja u industrijama nematerijalnih dobara u odnosu na povijesne prosjeke jer je to lakše nego otpuštanje. AI mijenja trendove, no s druge strane, potražnja za IT-jem i dalje ne jenjava, ne samo zato što je poslovna informatika i dalje u automatizaciji procesa, nego zato što pametni uređaji postaju standard oko nas, a svaki treba programirati. Smisao AI-a nije da radi samostalno, već da ga čovjek vodi i kontrolira. Za to mladi moraju razviti algoritamsko i kritičko razmišljanje. Mnoge industrije su se promijenile i ovo će biti svojevrsna promjena koja traži prilagodbu ljudi, a mladi ljudi koje takva situacija najviše pogađa su obično i najprilagodljiviji – poručio je Lenardić.

Krajnović na središnjoj je panel raspravi istaknuo kako je Ericsson Nikola Tesla, na čijem je čelu, u središtu AI transformacije, no unatoč tome ne odustaje od zapošljavanja mladih kadrova.

– Svake godine zaposlimo između 200 i 300 mladih inženjera. Možda nestaje potreba za juniorskim vještinama, no ne nestaje potreba za juniorima. Izuzetno je važno nastaviti zapošljavati, jer su ti mladi ljudi budući naši visoki stručnjaci. Potreba za inženjerima će se nastaviti dalje, samo će oni raditi drugačije. Zato ne tražimo samo tehnička znanja, nego vještine rada u timu, rada s klijentima te razumijevanje specijaliziranih područja i tehnologija kojima se bavimo. Najmanje je važno mladima predavati ex cathedra, važnije je što više ih mentorirati, uključivati u svijet kompleksnih problema, da koriste svu dostupnu tehnologiju, uključujući umjetnu inteligenciju. Procesi rada će uvijek evoluirati, a ono što uvijek ostaje konstanta je potreba za vrhunskim ljudima koji koriste aktualne napredne tehnologije – rekao je Krajnović.

FER je u sklopu događaja predstavio istraživanje o kompetencijama junior inženjera koje poslodavci smatraju važnima. Istaknute su komunikacijske i interpersonalne vještine, ali i sposobnost kritičnog razmišljanja. Također, najavljen je FERTalent&Sucess Lab: Student+ program razvijen u suradnji s partnerima iz industrije i stručnjacima za ljudske potencijale usmjeren unaprjeđenju tzv. soft skils vještina budućih inženjera te vještina vodstva.