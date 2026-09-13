Zašto najbolji direktori nemaju svoj stil vođenja?

Učinkovit menadžer mijenja pristup ovisno o zadatku i razini razvoja člana tima, on ili ona nema stil, već repertoar za zadatke i trenutke

Postoji trenutak koji svaki direktor prepozna. Zaposlite sjajnog čovjeka - reference odlične, iskustvo bogato - i date mu zadatak s punim povjerenjem. 'Ti to znaš, samo naprijed.' Tri tjedna kasnije projekt kasni, čovjek je frustriran, a vi ne razumijete što je pošlo po zlu. Dali ste im slobodu koju bi svaki profesionalac trebao poželjeti.

Ili obrnuto: iskusnom, dokazanom članu tima pristupite s detaljnim uputama korak po korak, jer tako vodite sve. On to napravi - ali osjeća se kao da ga tretirate kao dijete, i polako gubi motivaciju.

U oba slučaja niste imali loš tim. Imali ste dobar tim i krivi stil vođenja za tu konkretnu osobu i taj konkretan zadatak.

To je srž jedne od najkorisnijih i najpraktičnijih ideja u menadžmentu: situacijsko vodstvo. U ovom tekstu ću proći kroz cijeli model - dvije poluge od kojih se sastoji, četiri stila koja iz njih nastaju, četiri tipa zaposlenika kojima ti stilovi odgovaraju, i najčešće greške koje čak i iskusni direktori rade. Na kraju ćete imati alat koji možete primijeniti već na sljedećem sastanku.

Mit o 'stilu vođenja'

Kad pitate direktore kakav su tip vođe, dobijete odgovore poput 'ja sam demokratičan' ili 'ja sam više hands-off tip' ili 'ja volim da ljudi imaju slobodu'. Svaki od tih odgovora zvuči kao vrlina. Ali svi dijele istu skrivenu grešku: pretpostavljaju da dobar vođa ima jedan stil koji primjenjuje na sve.

Zamislite kirurga koji kaže 'ja sam tip koji uvijek operira' - bez obzira ima li pacijent upalu slijepog crijeva ili prehladu. Zvuči apsurdno, jer dobar liječnik prilagođava tretman dijagnozi. Ali u vođenju ljudi radimo upravo tu grešku svaki dan: imamo omiljeni 'tretman' i dijelimo ga svima, bez obzira na to tko je pred nama.

Paul Hersey i Ken Blanchard su krajem 1960-ih ponudili suprotnu tezu, i ona je danas jedan od najčešće korištenih modela vođenja na svijetu. Njihova poanta: efikasno vodstvo nije pridržavanje fiksnog stila, nego prilagođavanje pristupa konkretnoj situaciji.

Drugim riječima - najbolji direktori nemaju stil. Imaju repertoar. I znaju koji stil izvući za koju osobu, za koji zadatak, u kojem trenutku.

Dvije poluge koje imate na raspolaganju

Prije nego dođemo do stilova, treba razumjeti od čega su sastavljeni. Hersey i Blanchard su primijetili da se svako ponašanje vođe svodi na dvije poluge koje možete povećati ili smanjiti neovisno jednu o drugoj.

Prva poluga je usmjeravanje (ponašanje vezano uz zadatak). Koliko točno govorite osobi što treba napraviti, kako, kada i kojim redoslijedom. Visoko usmjeravanje znači detaljne upute i blizak nadzor. Nisko usmjeravanje znači da osobi date cilj i pustite je da sama nađe put.

Druga poluga je podrška (ponašanje vezano uz odnos). Koliko slušate, ohrabrujete, uključujete osobu u odluke, gradite njezino samopouzdanje. Visoka podrška znači dvosmjernu komunikaciju i puno ohrabrenja. Niska podrška znači da se manje bavite emocionalnom stranom i više puštate osobu da radi.

Ključno je da su ove dvije poluge neovisne. Nije riječ o jednom klizaču koji ide od „strogo" do „opušteno". To su dva odvojena klizača. Možete davati puno uputa i puno podrške istovremeno. Možete davati malo jednog i puno drugog. I upravo iz te četiri kombinacije nastaju četiri stila vođenja.

Četiri stila vođenja

Kad dvije poluge - usmjeravanje i podršku - posložite u matricu, dobijete četiri jasna stila. Evo ih.

Stil vođenja

S1 - Usmjeravanje (visoko usmjeravanje, niska podrška). Vi govorite što, kako i kada; komunikacija je uglavnom jednosmjerna. Vođa specificira što treba napraviti i kako, uz vrlo malo naglaska na odnos. Zvuči kao mikromenadžment - i jest - ali u pravom kontekstu je točno ono što treba. Kad netko prvi put radi zadatak, sloboda nije dar nego teret. Zamislite da nekome tko prvi dan radi na CNC stroju kažete „snađi se" — to nije osnaživanje, to je opasnost.

S2 - Mentoriranje (visoko usmjeravanje, visoka podrška). I dalje dajete jasne upute, ali sad objašnjavate zašto, tražite mišljenje i gradite samopouzdanje. Vođa motivira tako da „proda" ideju ili postavi cilj; fokus je i na zadatku i na odnosu, uz pohvale za postignuća koje grade samopouzdanje. Ovo je najzahtjevniji stil jer tražite obje poluge na maksimumu - i najviše vremena. Ali baš tu se ljudi razvijaju.

S3 - Podržavanje (nisko usmjeravanje, visoka podrška). Osoba zna kako se posao radi - vaš posao više nije reći joj kako, nego je motivirati i podržati. U S3 zadatke vode zaposlenici, a vođa ih samo podržava kad im treba; pretpostavlja se da su kompetentni, samo im treba motivacija i podrška. Dijelite odlučivanje i fokusirate se na to da osoba ostane angažirana. Ovdje je vaš najveći doprinos često samo jedna rečenica: „Vjerujem ti, ti to znaš."

S4 - Delegiranje (nisko usmjeravanje, niska podrška). Predajete zadatak i maknete se s puta. Osoba je i sposobna i motivirana, pa joj vjerujete da radi samostalno. Vi ostajete dostupni, ali ne visite nad njom. Ovo je stil koji većina direktora želi koristiti sa svima - jer oslobađa njihovo vrijeme - ali radi samo s pravim ljudima na pravim zadacima.

Primijetite nešto važno: nijedan od ova četiri stila nije „bolji" od ostalih. S1 nije primitivan, a S4 nije napredan. Direktor koji sve delegira nije evoluiraniji od onog koji daje jasne upute - on samo koristi jedan alat za sve situacije, što je jednako pogrešno kao i onaj koji sve kontrolira. Svaki stil je točan odgovor - na pravu situaciju.

Ali koja je prava situacija?

Sad dolazi drugi dio modela, i onaj koji ljudi najčešće preskoče. Stil se ne bira po vašem raspoloženju ili navici. Bira se prema razini razvoja osobe za taj konkretan zadatak.

Blanchard razlikuje četiri razine razvoja, a svaka nastaje iz kombinacije dvije stvari: kompetencije (koliko osoba zna i umije) i predanosti (koliko je motivirana i sigurna u sebe). Evo ih:

D1 - Oduševljeni početnik: visoko motiviran, ali malo znanja ili iskustva. Odgovara stilu S1.

D2 - Razočarani učenik: kompetencija raste, ali motivacija pada zbog prvih neuspjeha. Odgovara stilu S2.

D3 - Sposoban ali oprezan: vještine postoje, ali samopouzdanje varira. Odgovara stilu S3.

D4 - Samostalni profesionalac: kompetentan i motiviran. Odgovara stilu S4.

Pogledajte logiku iza ovoga - nije nasumična, i kad je jednom vidite ne možete je zaboraviti.

Novi čovjek (D1) je pun elana ali ne zna kako. Njemu ne treba poplava ohrabrenja - treba mu jasan smjer. Ako mu date samo podršku bez uputa, ostavili ste ga da se utapa uz pljeskanje s obale.

Onaj tko je malo zagrebao i shvatio da je teže nego što je mislio (D2) je u najosjetljivijoj fazi. Prvi elan je splasnuo, prvi neuspjesi su stigli, motivacija pada. Njemu treba i smjer i puno podrške (S2) - inače odustaje baš kad je najbliže proboju.

Onaj tko zna raditi ali sumnja u sebe (D3) ne treba upute - one bi ga čak uvrijedile. Treba mu povjerenje i motivacija (S3). Često je to najbolji radnik koji jednostavno ne vidi koliko je dobar.

A dokazani profesionalac (D4) treba samo jedno: da mu se maknete s puta (S4).

Kad razinu razvoja poklopite sa stilom, dobijete jasnu mapu.

Stil vođenja

Ključ koji sve mijenja: razina je vezana uz zadatak, ne uz osobu

Ovo je najvažnija rečenica u cijelom modelu, i ona koja ga čini upotrebljivim umjesto još jedne lijepe teorije:

Razina razvoja nije osobina čovjeka. Vezana je uz konkretan zadatak.

Netko može biti D4 za jedan zadatak i D1 za novu odgovornost. Situacijsko vodstvo zato zahtijeva stalno promatranje i prilagodbu.

Uzmimo konkretan primjer iz firme koju biste mogli voditi. Vaš najbolji prodavač je D4 kad je u pitanju prodaja - samostalan, siguran, ne treba mu nitko nad glavom, i bilo bi uvredljivo da ga pitate je li nazvao klijenta. Ali istog trenutka kad ga unaprijedite u voditelja prodaje i date mu da prvi put radi budžet tima ili vodi disciplinski razgovor - on je D1 za taj zadatak.

I sad dolazi zamka: vi ste navikli na njega kao D4. Godinama mu govorite „ti to znaš". Pa mu i ovaj novi zadatak predate isto tako - „snađi se, vjerujem ti". Ponovili ste točno onu grešku s početka ovog teksta, samo s vašim najboljim čovjekom.

Isto vrijedi obrnuto. Netko tko vam treba puno vođenja u jednom području može biti potpuno samostalan u drugom. Osoba nije „D2 tip" - osoba je D2 za ovaj zadatak, možda D4 za onaj, a D1 za nešto treće što joj tek dolazi.

To ima dvije praktične posljedice. Prvo: istu osobu vodite različitim stilovima ovisno o tome što radi - nema jedne postavke po čovjeku. Drugo: stil se mijenja kroz vrijeme. Kako netko napreduje od D1 prema D4 na nekom zadatku, vi klizite od S1 prema S4. Vodstvo nije prekidač koji jednom uključite. To je stalno očitavanje i podešavanje - kao vožnja, ne kao parkiranje.

Četiri načina da pogriješite

Model zvuči logično, ali u praksi stvari redovito krenu po zlu. Evo najčešćih zamki, i vjerojatno ćete se u barem jednoj prepoznati.

Jedan stil za sve. Najčešća greška. Imate omiljeni stil - obično ili „ja sve delegiram" ili „ja sve kontroliram" - i primjenjujete ga bez obzira na osobu. Direktor koji sve delegira misli da osnažuje, a zapravo napušta početnike. Direktor koji sve kontrolira misli da osigurava kvalitetu, a zapravo guši svoje najbolje ljude. Oba su uvjerena da rade pravu stvar.

Delegiranje prerano. Vidite potencijal u nekome i date mu slobodu koju još ne može nositi. To nije povjerenje - to je napuštanje. D1 kojem date S4 ne osjeća se osnaženo, nego izgubljeno. A najgore je što ćete vjerojatno zaključiti kako „taj čovjek nije za to", iako je problem bio u tome kako ste mu pristupili, ne u njemu.

Kontrola predugo. Suprotna greška, i tiši ubojica. Osoba je odavno prerasla potrebu za uputama, a vi i dalje visite nad njom - jer vam je tako lakše, jer ne primjećujete da je narasla, ili jer se bojite pustiti. Gušite motivaciju i, prije ili kasnije, tjerate dobre ljude van. Najbolji ljudi ne odlaze zbog novca koliko zbog osjećaja da im se ne vjeruje.

Čitanje osobe umjesto zadatka. Zalijepite čovjeku etiketu („on je samostalan tip", „ona treba vođenje") i onda tako s njim postupate uvijek. Zaboravljate da je isti čovjek samostalan za jedno, a početnik za drugo. Etikete su ugodne jer pojednostavljuju - ali upravo zato promašuju.

Kako ovo primijeniti već sutra?

Situacijsko vodstvo ne zahtijeva da promijenite osobnost ni da vodite tablice. Zahtijeva da prije svakog važnog delegiranja zastanete na deset sekundi i postavite sebi dva pitanja.

Prvo: Koliko je ova osoba kompetentna za baš ovaj zadatak? Ne općenito - za ovaj. Je li to radila prije? Koliko puta? S kakvim rezultatom? Iskusan čovjek na novom zadatku je i dalje početnik za taj zadatak.

Drugo: Koliko je predana i sigurna u sebe za baš ovaj zadatak? Je li motivirana? Sumnja li u sebe? Je li već doživjela neuspjeh koji joj je srušio elan?

Iz odgovora na ta dva pitanja izlazi razina razvoja (D1-D4), a iz nje stil (S1-S4). Ne morate to raditi formalno ni na papiru - cilj je da vam postane refleks prije nego kažete „samo naprijed" ili prije nego počnete diktirati svaki korak.

Evo kako to izgleda u praksi. Prije nego predate zadatak, u glavi prođete: „Ovo je Ana. Za ovaj konkretan posao - je li ga radila? Ne, prvi put. Je li motivirana? Jako, jedva čeka. Znači D1. Njoj treba jasan smjer, ne 'snađi se'." Deset sekundi, i upravo ste izbjegli tjedne frustracije.

I zadnji, možda najkorisniji savjet: kad nešto krene po zlu s delegiranjem, prije nego zaključite da je čovjek problem - provjerite jeste li mu dali pravi stil. Vrlo često problem nije u tome tko je osoba, nego u tome kako ste joj pristupili. Prije nego promijenite čovjeka, promijenite svoj pristup - često je to jedino što treba.

Jer najbolji direktori, na kraju, nisu oni koji su pronašli svoj savršeni stil. Nego oni koji su shvatili da savršen stil ne postoji - postoji samo stil koji odgovara osobi pred vama, za zadatak koji joj upravo dajete.