Kraj dominacije meme tokena: Kako su dionice preuzele kripto burze

Tokenizirane dionice činile su 11 posto trgovanja u rujnu, dok su meme tokeni u prosjeku imali 17 posto

Prema Binance Researchu, tokenizirane dionice u rujnu su u prosjeku činile 11 posto trgovanja na decentraliziranim kripto mjenjačnicama (DEX). Meme tokeni su u istom mjesecu u prosjeku činili 17 posto, što je razlika od samo šest posto.

Izvješće sugerira da dionice apsorbiraju dio trgovačke aktivnosti kojom su meme tokeni nekoć dominirali.

Tokenizirane dionice držale su se blizu gotovo beznačajnog udjela na DEX-ovima do 2025. godine, prema izvješću Binance Researcha. Udio je ostao tamo veći dio prve polovice 2026. prije nego što je porastao.

Krajem srpnja, tokenizirane dionice nakratko su prestigle meme coine. Njihov udio je tada u rujnu u prosjeku iznosio 11 posto.

U međuvremenu, trgovanje meme coinovima izgubilo je na intenzitetu. Prevlast meme tokena na DEX-ovima kretao se između šest i 53 posto tijekom 2025., a zatim se u rujnu ohladio na prosjek od 17 posto.

- Blockchain gospodarstvo evoluira od svojih korijena u kripto imovini prema široj financijskoj mreži, gdje se kripto i tradicionalna imovina trguju rame uz rame na zajedničkim, uvijek dostupnim tračnicama - navodi se u izvješću.

Tokenizirane dionice vrijede tri milijarde dolara

Dobici udjela DEX-ovima dogodili su se kako je samo tokenizirano tržište dionica raslo. Kategorija je premašila tržišnu kapitalizaciju od tri milijarde dolara tijekom četvrtog tjedna rujna, prema podacima RWA.xyz navedenim u izvješću.

Taj rast čini tokenizirane dionice najbrže rastućom kategorijom imovine u stvarnom svijetu (RWA) u 2026. godini. Sredinom rujna, BNB Chain je držao oko milijardu dolara ili 34 posto tržišta, prema Binance Researchu.

Transferi tokeniziranih dionica putem blockchaina slijedili su isti uzlazni put. Uključujući trgovine, porasli su sa šest milijardi u prvom tromjesečju na više od 100 milijardi dolara u trećem.

Protokoli decentraliziranih financija (DeFi) također su privukli tokene, povećavajući DeFi depozite tokeniziranih dionica tijekom protekle godine.

Podaci za listopad pokazat će mogu li tokenizirane dionice održati dvoznamenkasti DEX omjer i ponovno izazvati meme tokene.