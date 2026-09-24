NYSE preko Blockchain.coma cilja milijune kripto ulagača

Korisnici bi tokeniziranim američkim dionicama i ETF-ovima mogli trgovati 24 sata dnevno, uključujući vikende

Blockchain.com i Njujorška burza (NYSE) potpisali su memorandum o razumijevanju kojim su najavili razvoj modela koji bi korisnicima Blockchain.coma mogao omogućiti pristup tokeniziranim dionicama uvrštenim na američke burze i ETF-ovima putem planirane digitalne platforme NYSE-a.

Prema predloženom aranžmanu, Blockchain.com distribuirao bi tokenizirane američke dionice i ETF-ove kojima bi se trgovalo na digitalnom alternativnom sustavu trgovanja (ATS) NYSE-a, uz potrebna regulatorna odobrenja. Sporazum bi planiranu platformu NYSE-a za tokenizirane vrijednosne papire otvorio globalnoj bazi klijenata Blockchain.coma.

Sporazum obuhvaća i razmjenu tržišnih podataka. ICE Data Services, podružnica NYSE-a, planira distribuirati podatke i analitiku kriptotržišta Blockchain.coma svojim klijentima, dok bi Blockchain.com na svoju platformu uvrstio određene tržišne podatke ICE-a i NYSE-a.

Reid Noch, potpredsjednik za strukturu američkog tržišta dionica u TD Securitiesu, rekao je da se planirani tokenizirani ATS NYSE-a čini ponajprije kao pokušaj privlačenja naloga malih ulagatelja. Pritom je istaknuo planiranu mogućnost trgovanja 24/7 i sustav zahtjeva za ponudu (RFQ).

Budući da se transakcije malih ulagatelja već u pravilu unaprijed financiraju, Noch smatra da bi prelazak na trenutačnu namiru zahtijevao malo promjena u postojećim operativnim procesima.

– Veća je razlika mogućnost stvarnog trgovanja vikendom. To bi moglo znatnije utjecati na dionice popularne među malim ulagateljima, osobito u vrijeme iznenadnih vijesti, slično onome što smo vidjeli s tokeniziranim trajnim terminskim ugovorima na naftu na početku sukoba s Iranom, koji je izbio tijekom vikenda – rekao je Noch.

Mjenjačnice jure prema tokeniziranim dionicama

– Kripto mjenjačnice postaju platforme s više vrsta imovine, a tradicionalna imovina usvaja programabilnu strukturu 24/7 koju su kriptovalute uvele na financijska tržišta – rekao je Tanay Ved, viši istraživački suradnik u Talosu, tvrtki koja institucijama pruža tehnološku infrastrukturu za trgovanje digitalnom imovinom.

Takva se promjena događa na svim većim kripto mjenjačnicama. Kraken nudi xStocks i surađuje s Nasdaqom na zasebnom modelu tokeniziranih dionica, dok su Binance, Coinbase i Robinhood također predstavili vlastite pristupe trgovanju dionicama putem blockchaina.

Ved upozorava da različiti pristupi uključuju i različite kompromise između stvarnog vlasništva i dostupnosti.

– Modeli tokenizacije obuhvaćaju širok spektar, od izvorno tokeniziranih dionica izdavatelja, preko tokena pokrivenih dionicama u skrbništvu, do čistih derivata. Svaki model uspostavlja drukčiju ravnotežu između stvarnog vlasništva i dostupnosti. Koji će model pobijediti, tek ćemo vidjeti jer smo još u ranoj fazi prihvaćanja takvih proizvoda – izjavio je Ved.

U međuvremenu se tržište tokeniziranih dionica brzo širi. Ukupna distribuirana vrijednost dosegla je u srijedu 3,14 milijardi dolara, što je rast veći od 18 posto u posljednjih 30 dana. Broj vlasnika istodobno se povećao za gotovo 72 posto, na 3,87 milijuna, pokazuju podaci RWA.xyz.

SEC otvara put tokeniziranim dionicama

Partnerstvo je objavljeno manje od tjedan dana nakon što je američka Komisija za vrijednosne papire i burze (SEC) predstavila petogodišnje „izuzeće za inovacije” za određene platforme za trgovanje tokeniziranim vrijednosnim papirima.

Prema tom izuzeću, platforme koje ispunjavaju propisane uvjete mogu koristiti odobrene fondove likvidnosti kojima upravljaju automatizirani održavatelji tržišta (AMM-ovi), a da ih se pritom ne smatra burzama prema američkom Zakonu o burzama vrijednosnih papira.

Među uvjetima je i zahtjev da tokenizirane dionice imaju jednaka prava kao usporedive tradicionalne dionice, uključujući pravo na dividendu i pravo glasa.

Ti zahtjevi iz izuzeća u sadašnjem obliku isključuju neke postojeće proizvode, među kojima su Krakenovi xStocks i Robinhoodovi Stock Tokeni. Oni pružaju ekonomsku izloženost temeljnim dionicama, ali njihovim imateljima ne daju jednaka prava kao konvencionalnim dioničarima.

Povjerenica SEC-a Hester Peirce izjavila je, međutim, da izuzeće, iako pokriva jedan specifičan model tokeniziranih vrijednosnih papira, ne isključuje razvoj drugih pristupa izvan tog regulatornog okvira.