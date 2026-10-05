Rusko ministarstvo financija isplaćuje plaće u digitalnim rubljama

Rad na uvođenju digitalne rublje u proračunski proces provodi Banka Rusije zajedno s Ministarstvom financija

Rusko Ministarstvo financija u petak je priopćilo da su neki od zaposlenika ministarstva prvi put primili plaće u digitalnim rubljama.

Plaćanje u digitalnoj valuti središnje banke dostupno je građanima Rusije na dobrovoljnoj osnovi, a započelo je 1. listopada, prema priopćenju Ministarstva financija.

Ministarstvo nije otkrilo koliko je zaposlenika plaćeno u digitalnoj valuti niti ukupan iznos plaća.

Tijekom probnih rashoda saveznog proračuna u 2025. godini isplaćeno je oko 16 milijuna digitalnih rubalja (192.245 dolara), pa je ministarstvo primijenilo provjerene metode na vlastiti postupak isplate plaća, navodi se.

Rad na uvođenju digitalne rublje u proračunski proces provodi Banka Rusije zajedno s Ministarstvom financija, navodi se u priopćenju.

Ranije su mediji izvještavali da Rusija planira pokrenuti digitalnu valutu središnje banke 1. rujna, kada velike banke i maloprodajne tvrtke počnu omogućavati transakcije s novom valutom.

Digitalna valuta trebala je biti lansirana kao dodatak ruskoj fiat valuti, rublji, a u početku bi je prihvaćale financijske i kreditne institucije, izvijestila je tada ruska državna medijska kuća RIA Novosti.

Digitalna rublja, čiji je razvoj započeo 2021. godine, bila je meta preventivnih sankcija vlasti Europske unije, koje su u travnju najavile ograničenja za tu valutu.

Europsko vijeće priopćilo je da je paket sankcija odgovor na ruski rat agresije protiv Ukrajine, koji je započeo u veljači 2022.