Sberbank predviđa 46 milijardi dolara u trgovanju kriptovalutama

Iz banke su rekli da bi trgovanje moglo dosegnuti četiri bilijuna rubalja, dok se priprema proširiti kripto kreditiranje

Najveća ruska banka očekuje procvat trgovanja kriptovalutama nakon što stupe na snagu nova pravila o digitalnoj imovini u zemlji, a priprema se prihvatiti ethereum i tether USDT kao kolateral za kredite.

Zamjenik predsjednika Sberbanke Anatolij Popov rekao je za državnu novinsku agenciju TASS da bi volumen trgovanja kriptovalutama u Rusiji mogao doseći čak četiri bilijuna rubalja, odnosno oko 46,43 milijarde dolara, u prvoj godini, a do 2029. popeti se na otprilike 7,5 bilijuna rubalja, što je oko 87 milijardi dolara.

Popov je projekciju opisao kao konzervativnu, napominjući da će veliki udio transakcija i dalje teći kroz kripto mjenjačnice koje zaobilaze formalno trgovanje na burzi te da tržište neće u potpunosti sazrijeti unutar godine dana jer profesionalni sudionici imaju rok do 1. srpnja 2027. za dobivanje licenci.

Popov je također iznio planove za proširenje Sberbankovog kripto kreditiranja.

- Planiramo prihvatiti ne samo bitcoin, već i ethereum i stablecoin USDT kao kolateral - rekao je za TASS, dodajući da će do proširenja doći tek nakon što središnja banka odobri javnu cirkulaciju te imovine.

Banka je izjavila da se rano pripremila za promjenu pravila i da već ima praktično iskustvo s digitalnom imovinom, nakon što je u prosincu 2025. provela pilot projekt kredita osiguranog bitcoinom s rudarskom tvrtkom Intelion.

Komentari dolaze u trenutku kada ruski kripto okvir stupa na snagu 1. rujna. Početkom kolovoza, ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se uspostavljaju pravila za trgovanje kriptovalutama, skrbništvo i prekogranična plaćanja, a istovremeno je zadržao zabranu korištenja kriptovaluta za plaćanje robe i usluga u zemlji.

Banka Rusije naknadno je objavila nacrt popisa imovine koja ispunjava uvjete za javno trgovanje, odabrane prema tržišnoj kapitalizaciji, volumenu trgovanja i najmanje petogodišnjoj povijesti cijena. Samo su bitcoin, ethereum i USDT prošli na testu, a tokeni poput xrp-a su izostavljeni.

Poticaj kreditiranju odražava jasnu potražnju u okruženju visokih kamatnih stopa, gdje je ruska ključna kamatna stopa iznosila 14 posto. Rudar kriptovaluta, na primjer, koji prodaje svoje kriptovalute i odustaje od potencijalnog rasta, dok ih zalaže za kredit održava tu izloženost netaknutom.

Sberbank nije otkrio omjere kredita i vrijednosti, kamatne stope ili datum pokretanja.