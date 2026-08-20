Svjetska opskrba pšenicom ugrožena napadima na crnomorske luke

Cijene najvažnije krušarice u referentnim terminskim ugovorima na burzi u Chicagu porasle su za više 17 posto od početka srpnja

Svjetski uvoznici pšenice pripremaju se za slabiju ponudu te važne krušarice nakon što su napadi na crnomorsku infrastrukturu za izvoz žitarica uzrokovali poremećaje u isporukama i posljedično ugrozili sigurnost opskrbe hranom u najvećim uvoznicima, poput Egipta i Indonezije te izazvali rast cijena.

Cijene pšenice u referentnim terminskim ugovorima na burzi u Chicagu porasle su za više 17 posto od početka srpnja, potaknute prije svega smanjenjem isporuka s Crnog mora. Pšenica je također osjetno poskupjela u konkurentnim izvoznim zemljama - Argentini, Australiji i SAD‑u.

Međusobni napadi ruskih i ukrajinskih snaga na luke i plovila proteklih su tjedana uzrokovali zatvaranje terminala za izvoz žitarica i primorali brodare da odgode ili otkažu utovar desetaka isporuka na vrhuncu izvozne sezone.

- Isporuke su trebale početi pristizati od sredine kolovoza, no mnogi brodovi nisu mogli doći na utovar - rekao je za Reuters neimenovani singapurski trgovac koji prodaje crnomorsku pšenicu mlinarima u Aziji, dodavši da kupci razmišljaju o zamjeni dijela tih isporuka pšenicom iz drugih zemalja-proizvođača, poput Australije, Sjeverne Amerike i Argentine.

Većina velikih uvoznika pšenice izložena je riziku, budući da isporukama iz regije uz Crno more pokrivaju velik dio nabave u drugoj polovini godine, nakon što urod iz nove žetve počne u srpnju pristizati na tržišta.

Zabrinutost u Aziji

U Aziji su prerađivači žitarica naručili oko 2,0 do 2,5 milijuna tona pšenice iz regije uz Crno more s isporukom u razdoblju od srpnja do kolovoza, što pokriva otprilike 30 do 50 posto uvozne potražnje, no sada sve više strahuju da nekoliko isporuka možda neće biti dopremljeno na vrijeme, rekla su za Reuters dva neimenovana trgovca iz Singapura pod uvjetom anonimnosti jer nisu ovlašteni za razgovor s medijima.

- Do kraja kolovoza tržište će morati pronaći rješenja - kazao je za Reuters analitičar za žitarice iz savjetodavne kompanije Argus Media Maxence Devillers. Zasad su bolji urodi u dijelu Bliskog istoka i sjeverne Afrike ublažili izravni utjecaj nedostatka isporuka iz regije uz Crno more. Egipatska vlada tako je nabavila rekordne količine domaće pšenice, dok su obilnije padaline potaknule bolje prognoze za urode u Maroku i Tunisu.

Najveći svjetski uvoznik pšenice Egipat u prvoj polovini 2026. pokrio je preko 82 posto svog uvoza te žitarice pšenicom iz Rusije i Ukrajine. Najveći utjecaj poremećaja u isporukama iz Crnog mora sada osjećaju kompanije iz egipatskog privatnog sektora, smatraju trgovci, budući da preko polovine potrošnje pšenice pokrivaju iz uvoza i posluju s manjim zalihama.

Drugo mjesto na ljestvici najvećih svjetskih uvoznika pšenice zauzima Indonezija, koja je s ruskim i ukrajinskim izvoznicima ugovorila isporuku od 600 tisuća tona pšenice u razdoblju od srpnja do rujna, rekli su za Reuters trgovci. Prema riječima neimenovanog dužnosnika indonezijske udruge mlinara, sadašnje zalihe u toj zemlji mogu pokriti trenutačnu potražnju za pšenicom prehrambene kvalitete.

- Međutim, nemamo velike zalihe ni višak zaliha. Moramo se okrenuti drugim dobavljačima, poput Bugarske, Australije, Rumunjske i Argentine kako bismo nadoknadili isporuke koje nisu otpremljene iz Rusije i Ukrajine - istaknuo je indonezijski dužnosnik.

Zastoji u utovaru, skuplje alternative

Drugi veliki uvoznici, poput Alžira, Bangladeša, Jordana, Tajlanda, Tunisa i Vijetnama, također se u velikoj mjeri oslanjaju na ukrajinsku i rusku pšenicu. Jordan je ovaj mjesec otkazao dva natječaja javne nabave za pšenicu i dva za ječam nakon što je zaprimio neznatan broj ponuda. Trgovci su u obrazloženju naveli visoke cijene i rizike u dostavi. Tunis je, pak, dobavljače upozorio da ne proglašavaju višu silu u okviru ugovora o nabavi žitarica.

Prošli tjedan brod koji je trebao utovariti žitarice za isporuku u Egiptu napadnut je prilikom prilaska ruskoj luci Novorosijsk, rekla su za Reuters tri neimenovana upućena izvora. Dva od izvora navela su da se radi o brodu Xin Hai Tong 66, dodavši da u vrijeme napada brod nije prevozio teret i da nije bilo izvještaja o ozljedama posade.

Malobrojni su brodari danas spremni pristati u ruske ili ukrajinske luke, rekao je Hešam Soliman, trgovac iz egipatske luke Aleksandrije. - Situacija se pogoršava iz dana u dan - rekao je trgovac, upozorivši na nestašice ako se ne iznađe rješenje.

Problem je privukao pažnju visokih dužnosnika, pa je tako i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao da je o prijetnji koju napadi na Crnom moru predstavljaju za isporuke hrane razgovarao s egipatskim predsjednikom Abdelom Fatahom al-Sisijem.

Okretanje drugim dobavljačima značit će znatno više cijene. Cijene australske pšenice trenutačno se kreću oko 315 do 320 dolara po toni, uključujući trošak i prijevoz do Azije i daleko su više od najjeftinije američke pšenice, koja košta oko 305 dolara po toni. Većina isporuka iz regije uz Crno more kreće se oko 260 do 280 dolara po toni.

U proteklim tjednima propao je dogovor u okviru kojega su brodovi i terminali za izvoz žitarica u Rusiji i Ukrajini uglavnom bili pošteđeni napada i koji je dosad objema zemljama omogućivao da zadrže veći dio poljoprivrednog izvoza, rekli su za Reuters trgovci.

Prošli mjesec Ukrajina je zabilježila 35 napada na plovila u lukama, 22 napada na plovila na pučini te 67 napada na lučku infrastrukturu, objavilo je ukrajinsko ministarstvo infrastrukture. U cijeloj 2025. godini takvih je napada bilo ukupno 14.